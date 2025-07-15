Hayalperest Biri misin Yoksa Gerçekçi Biri mi?
Gerçeklerle yüzleşmek kolay değil. Bazıları hayallerin peşinden giderken bazıları ayaklarını yere sağlam basar. Peki sen hayatın hangi tarafındasın? Gerçeklerle barışık mısın yoksa zaman zaman pembe gözlükleri takıp hayallere mi dalıyorsun? Bu testte kendini analiz edecek, davranışların üzerinden ne kadar realist biri olduğunu öğreneceksin.
Tek yapman gereken sna uygun olan seçenekleri işaretlemek!
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Aşağıdaki davranışlardan hangileri sende var? Sana uygun olanların hepsini seç!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Gerçeklerden Kaçıyorsun!
Bazen Realist Bazen Hayalperest!
Ayakların Yere Sağlam Basıyor!
Sen Her Durumda Gerçekçisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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