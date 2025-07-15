Hayalperest Biri misin Yoksa Gerçekçi Biri mi?

Sen, gerçeklerle dans etmiyorsun; doğrudan yüzleşiyorsun. Hayatın acı taraflarını inkar etmiyor, tersine onları analiz edip ne yapabileceğini hesaplıyorsun. Senin için 'hayal kurmak' bile planlı bir süreç. Zamanını, enerjini, duygunu boşa harcamamak senin yaşam felsefen olmuş. İnsanlara gereğinden fazla yüklenmez, kimseye körü körüne bağlanmazsın. Bu yüzden bazıları seni mesafeli ya da duygusuz zannedebilir. Oysa sen, sadece fazla gerçekçisin. Kalbini açtığında da aynı netlik ve dürüstlükle iletişim kuruyorsun. Hayatla olan ilişkin bir mücadele değil, stratejik bir iş birliği gibi. Ancak dikkat: Her zaman kontrol sende olmak zorunda değil. Bazen bırak akış seni nereye götürürse oraya savursun. Çünkü hayatta bazı mucizeler, plansızken gelir. Ama senin gibi biri için, o bile hesaplı olabilir :)