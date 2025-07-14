Sen İnsanlara Hangi Konuda Yalan Söylüyorsun?
Herkes arada bir yalan söyler. Kimimiz beyaz yalanlarla çevresini korur, kimimizse duygularını örtbas etmek için gerçeği gizler. Peki sen, en çok hangi konuda yalan söylüyorsun? İnsanlarla iletişiminde gerçeği en çok hangi alanda çarpıtıyorsun? Bu testte vereceğin cevaplar, seni en çok rahatsız eden ya da saklamak zorunda kaldığın yönünü ortaya çıkaracak.
Hazırsan aynaya biraz daha dikkatli bakma zamanı geldi!
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1. Biri sana "Nasılsın?" diye sorduğunda genelde nasıl cevap verirsin?
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2. Başarılarını ne sıklıkla abartırsın?
3. Aşk hayatın hakkında biri soru sorarsa...
4. Maddi durumunla ilgili bir soru geldiğinde...
5. Biriyle ilk tanıştığında nasıl görünmek istersin?
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6. Biri sana bir sır verirse ne yaparsın?
7. Duygularını biriyle paylaşmak...
8. Kendini anlatırken hangi cümleye daha yakın hissedersin?
9. Bir başarısızlık yaşadığında bunu anlatır mısın?
10. Seni seven birine, onu sevmediğini söylemen gerekse...
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Duygularınla İlgili Yalanlar Söylüyorsun
Başarılarınla İlgili Yalanlar Söylüyorsun
Maddi Durumunla İlgili Yalanlar Söylüyorsun
Aşk Hayatınla İlgili Yalanlar Söylüyorsun
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