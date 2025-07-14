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Sen İnsanlara Hangi Konuda Yalan Söylüyorsun?

Sen İnsanlara Hangi Konuda Yalan Söylüyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 12:01

Herkes arada bir yalan söyler. Kimimiz beyaz yalanlarla çevresini korur, kimimizse duygularını örtbas etmek için gerçeği gizler. Peki sen, en çok hangi konuda yalan söylüyorsun? İnsanlarla iletişiminde gerçeği en çok hangi alanda çarpıtıyorsun? Bu testte vereceğin cevaplar, seni en çok rahatsız eden ya da saklamak zorunda kaldığın yönünü ortaya çıkaracak. 

Hazırsan aynaya biraz daha dikkatli bakma zamanı geldi!

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1. Biri sana "Nasılsın?" diye sorduğunda genelde nasıl cevap verirsin?

2. Başarılarını ne sıklıkla abartırsın?

3. Aşk hayatın hakkında biri soru sorarsa...

4. Maddi durumunla ilgili bir soru geldiğinde...

5. Biriyle ilk tanıştığında nasıl görünmek istersin?

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6. Biri sana bir sır verirse ne yaparsın?

7. Duygularını biriyle paylaşmak...

8. Kendini anlatırken hangi cümleye daha yakın hissedersin?

9. Bir başarısızlık yaşadığında bunu anlatır mısın?

10. Seni seven birine, onu sevmediğini söylemen gerekse...

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Duygularınla İlgili Yalanlar Söylüyorsun

Senin en çok yalan söylediğin alan duyguların. İyi olmasan da “iyiyim” diyorsun, kırılmış olsan bile gülümsüyorsun. Bunu yaparken aslında insanlardan çok, kendi zayıf yönlerinden korunuyorsun. Kalbini göstermek senin için risk demek; çünkü bir kere kırıldığında uzun süre onaramıyorsun. Bu duygusal ketlenme, seni güçlü ve ulaşılmaz biri gibi gösteriyor olabilir. Ama içinde fırtınalar kopuyor. İnsanlar seni tanımakta zorlanıyor çünkü sen gerçek duygularını çoğu zaman bastırıyorsun ya da çarpıtıyorsun. Anlaşılamamak, aslında en büyük yalnızlık sebeplerinden biri hâline geliyor. İçini açtıkça hafifleyeceksin. Herkes seni yargılamaz, herkes seni üzmez. Duygular yumuşaklık değil, insani bir derinliktir. Belki de en çok buna inanman gerekiyor artık.

Başarılarınla İlgili Yalanlar Söylüyorsun

Senin en çok gizlediğin ya da abarttığın şey, başarıların. Bazen fazla büyütüyor, bazen küçültüyorsun. Bunun temelinde ya takdir görme arzusu ya da görünür olma korkusu var. İki uçta da aslında aynı şey yatıyor: Değer görme ihtiyacı. Sen başarılı oldukça insanlar seni seviyor gibi geliyor olabilir. Ya da tam tersi; başarın arttıkça insanlar senden uzaklaşıyor gibi. Bu ikilem seni içten içe yıpratıyor. O yüzden ya fazladan süslüyor ya da hafife alıyorsun. Oysa gerçek başarı, dışarıdan gelen alkıştan çok, senin iç huzurunda saklı. Kendi yolculuğunu başkalarının gözlüğüyle değerlendirme. Ne başardığın, nasıl başardığın ve kim olduğun önemli. En büyük yalan, kendine söylediğin değersizlik yalanı olabilir.

Maddi Durumunla İlgili Yalanlar Söylüyorsun

Senin en çok gerçekleri çarpıttığın alan, parayla ilgili. Belki daha iyi durumda görünmek istiyorsun, belki sıkıntılarını saklamak. Ama bu konuda anlattıklarınla yaşadıkların her zaman birebir örtüşmüyor. Bunun arkasında çoğunlukla yargılanma korkusu ya da utanma duygusu yatıyor. İnsanlar seni bu halinle sevmeyebilir diye düşünüyorsun. Parayla ilişkini, karakterinin bir temsili gibi görüyorsun ama değil. Bu da seni içten içe “yetememe” hissine sürüklüyor. O yüzden bazen sustuğun, bazen büyüttüğün oluyor. Gerçekleri söylemek seni daha güçlü yapar. Maddi durum geçici, karakterin kalıcıdır. İnsanların seni cüzdanınla değil, yüreğinle tanımasına izin ver.

Aşk Hayatınla İlgili Yalanlar Söylüyorsun

Senin en çok yalan söylediğin konu, aşk. Belki bir ilişki içindesin ama dışarıya yansıttığın bambaşka. Belki de yalnızsın ama 'biri var' gibi davranıyorsun. Aşk senin için ya bir savunma mekanizması ya da bir özgüven destekçisi olmuş olabilir. İnsanların seni yalnız görmesini istemiyor ya da ilişkindeki kırıkları açık etmek istemiyor olabilirsin. Çünkü duygusal alanın senin en hassas tarafın. Bu yüzden orayı hep korumaya çalışıyor, gerekirse gerçeği saklıyorsun. Oysa aşk, yalnızca yaşandığında değil, kabul edildiğinde de gerçek olur. Olduğun gibi, yaşadığın gibi görünmek, seni daha güçlü ve saygı duyulur kılar. Aşk bazen yalanlarla değil, kırılganlıkla büyür.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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