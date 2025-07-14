Sen İnsanlara Hangi Konuda Yalan Söylüyorsun?

Senin en çok yalan söylediğin alan duyguların. İyi olmasan da “iyiyim” diyorsun, kırılmış olsan bile gülümsüyorsun. Bunu yaparken aslında insanlardan çok, kendi zayıf yönlerinden korunuyorsun. Kalbini göstermek senin için risk demek; çünkü bir kere kırıldığında uzun süre onaramıyorsun. Bu duygusal ketlenme, seni güçlü ve ulaşılmaz biri gibi gösteriyor olabilir. Ama içinde fırtınalar kopuyor. İnsanlar seni tanımakta zorlanıyor çünkü sen gerçek duygularını çoğu zaman bastırıyorsun ya da çarpıtıyorsun. Anlaşılamamak, aslında en büyük yalnızlık sebeplerinden biri hâline geliyor. İçini açtıkça hafifleyeceksin. Herkes seni yargılamaz, herkes seni üzmez. Duygular yumuşaklık değil, insani bir derinliktir. Belki de en çok buna inanman gerekiyor artık.