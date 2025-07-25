Tükenmişliğinin Kaynağını Buluyoruz!

Çevrendeki insanlar seni sürekli bir şeylere zorluyormuş gibi hissediyorsun. İlişkilerin destek olmak yerine yük haline geldiği bir döneme girmiş olabilirsin. Başkalarının beklentileri, talepleri, eleştirileri arasında sıkışmış durumdasın. İnsanlardan uzaklaşmak, bir şeyleri yalnız yapmak sana artık daha cazip geliyor olabilir. Bu bir kaçış değil, bir korunma refleksi. Çünkü sosyal çevre bazen en büyük enerji düşürücüdür. Ama sürekli izolasyon da çözüm değil. Sınır koymayı öğrenmen, 'hayır' diyebilmeyi içselleştirmen gerekiyor. Kimin senin yanında olduğunu, kimin sadece senden faydalandığını ayırt ettikçe daha huzurlu hissedeceksin.