Tükenmişliğinin Kaynağını Buluyoruz!
Günümüzde herkes bir şeylere yetişmeye çalışıyor. İş, okul, aile, ilişkiler derken içten içe tükeniyoruz. Ama herkesin tükenmişliği aynı değil. Kimimiz zihinsel olarak bitkin hissederken, kimimiz duygusal olarak kuruyor, kimimiz ise fiziksel yorgunluğun içinde kayboluyor. Peki senin yorgunluğunun adı ne?
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1. Sabahları uyanmak senin için nasıl bir deneyim?
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2. İş veya okul hayatınla ilgili ne hissediyorsun?
3. Dinlenmek için ne yapıyorsun?
4. En çok ne zaman "yeter artık" diyorsun?
5. Stresin sende en çok etkilediği alan nedir?
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6. Bir cümleyle şu anki ruh halini tarif et desek:
7. İnsan ilişkilerin son zamanlarda nasıl?
8. Kendinle baş başa kalınca ne hissediyorsun?
9. Son zamanlarda ağlama sıklığın nasıl?
10. Seni en çok yoran şey?
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Duygusal Tükenmişlik
Sosyal Tükenmişlik
Zihinsel Tükenmişlik
Fiziksel Tükenmişlik
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