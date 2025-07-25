onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Tükenmişliğinin Kaynağını Buluyoruz!

Tükenmişliğinin Kaynağını Buluyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.07.2025 - 12:01

Günümüzde herkes bir şeylere yetişmeye çalışıyor. İş, okul, aile, ilişkiler derken içten içe tükeniyoruz. Ama herkesin tükenmişliği aynı değil. Kimimiz zihinsel olarak bitkin hissederken, kimimiz duygusal olarak kuruyor, kimimiz ise fiziksel yorgunluğun içinde kayboluyor. Peki senin yorgunluğunun adı ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabahları uyanmak senin için nasıl bir deneyim?

2. İş veya okul hayatınla ilgili ne hissediyorsun?

3. Dinlenmek için ne yapıyorsun?

4. En çok ne zaman "yeter artık" diyorsun?

5. Stresin sende en çok etkilediği alan nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir cümleyle şu anki ruh halini tarif et desek:

7. İnsan ilişkilerin son zamanlarda nasıl?

8. Kendinle baş başa kalınca ne hissediyorsun?

9. Son zamanlarda ağlama sıklığın nasıl?

10. Seni en çok yoran şey?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Duygusal Tükenmişlik

İçsel boşluklar ve hissizlik seni sarmış olabilir. Artık duygularınla temas kuramıyor, olaylara heyecanla yaklaşamıyor olabilirsin. Eskiden seni mutlu eden şeyler şimdi sıradan bile gelmiyor. İnsanlara karşı empatin azalmış, her şeye kayıtsızlaşmış gibi hissediyorsun. Bu duygu durumu çoğunlukla uzun süreli stresin ve duygusal baskının bir sonucu. Sürekli başkalarına enerji harcamış, ama kendini unutmuş olabilirsin. Bu noktada yapman gereken şey, hislerini bastırmak yerine onları tanımak ve onlara alan açmak olmalı. Unutma ki duygu tükenmişliği zamanla kişilik değişimlerine bile yol açabilir. Profesyonel destek almayı düşünmek, kendine küçük de olsa keyifli anlar yaratmak yeniden canlanmanın ilk adımı olabilir.

Sosyal Tükenmişlik

Çevrendeki insanlar seni sürekli bir şeylere zorluyormuş gibi hissediyorsun. İlişkilerin destek olmak yerine yük haline geldiği bir döneme girmiş olabilirsin. Başkalarının beklentileri, talepleri, eleştirileri arasında sıkışmış durumdasın. İnsanlardan uzaklaşmak, bir şeyleri yalnız yapmak sana artık daha cazip geliyor olabilir. Bu bir kaçış değil, bir korunma refleksi. Çünkü sosyal çevre bazen en büyük enerji düşürücüdür. Ama sürekli izolasyon da çözüm değil. Sınır koymayı öğrenmen, 'hayır' diyebilmeyi içselleştirmen gerekiyor. Kimin senin yanında olduğunu, kimin sadece senden faydalandığını ayırt ettikçe daha huzurlu hissedeceksin.

Zihinsel Tükenmişlik

Düşünceler birbirine girmiş durumda. Aklın susmak bilmiyor, en küçük kararı bile alırken zorlanıyorsun. Geçmiş, gelecek, olması gerekenler, hatalar... Hepsi zihnini meşgul ediyor. Kendini sürekli tetikte, sürekli meşgul hissediyorsun. Bu bir çeşit “beyin yorgunluğu” ve dinlenmekle geçmiyor. Çünkü beden değil, zihnin çalışmaktan yorulmuş durumda. Bu durum çoğunlukla mükemmeliyetçilik, kontrol ihtiyacı veya aşırı sorumlulukla geliyor. Zihinsel detoks şart. Meditasyon, yürüyüş, dijital detoks ve nefes çalışmaları sana iyi gelebilir. Unutma, bazen düşünmemek düşünmekten daha iyidir.

Fiziksel Tükenmişlik

Vücudun sana artık sinyaller veriyor. Sabahları kalkmak işkence gibi geliyor, hareket etmek bile zor. Sürekli yorgunsun ve enerjin hiçbir şeye yetmiyor. Ne kadar uyusan da dinlenmiş hissetmiyorsun. Fiziksel tükenmişlik genellikle uzun süreli stres, uykusuzluk, sağlıksız yaşam tarzı ve ihmal edilen beden sağlığıyla ilgili. Belki de vücudunun alarm çığlıklarına kulak vermiyorsun. Beslenmeni, uyku düzenini ve hareket seviyeni yeniden değerlendir. Vücudun ruhunun taşıyıcısıdır; onu ihmal ettiğinde ruhun da çöküyor. Bu döngüyü kırmak senin elinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın