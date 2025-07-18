Freud'un Analiz Testine Göre Gerçek Sen Hangisisin?
Sigmund Freud’a göre, insan davranışları sadece görünen kısmıyla değil, bilinçaltında yatan dürtülerle de yönlenir. Bu dürtüler; id, ego ve süperego arasında şekillenir ve çoğu zaman biz fark etmeden kararlarımızı, korkularımızı ve arzularımızı belirler. Bu testte, 10 soruda bilinçaltındaki karakter yapını analiz edeceğiz. Cevapların seni Freud’un dünyasında çok daha iyi bir yere taşıyacak!
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1. Sınavdan önce nasıl hissedersin?
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2. Sevdiğin biri mesajına geç cevap verdiğinde ne düşünürsün?
3. Bir hatanı fark ettiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Aşkta sana en çok ne zarar verir?
5. Patronun seni azarladı. İlk iç tepkini söyle.
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6. Birini ilk tanıdığında neye dikkat edersin?
7. Kararsız kaldığında nasıl çözüm üretirsin?
8. İçinde kalan bir şeyi ifade etmediğinde ne olur?
9. En sık yaşadığın içsel çatışma nedir?
10. İnsanların seni yanlış anladığını hissettiğinde ne yaparsın?
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İd’in Egemenliğindeki Karanlık Ruh
Ego’nun Merkezinde Duran Gerçekçi Ruh
Süperego’nun Baskısıyla Yetişmiş Ruh
Bilinçaltında Kaybolmuş Kaotik Ruh
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