Gaslighting’e Maruz Kalıyor Olabilir misin?
Bazen biriyle konuşurken kendinden şüphe etmeye başladığın, hislerini sorguladığın veya yaşadığın olayların abartılı olduğunu düşündüğün oldu mu? Eğer cevabın “evet” ise, bu durum gaslighting denilen psikolojik manipülasyonun bir işareti olabilir. Gaslighting, kişinin kendi algısına, hafızasına ve akıl sağlığına güvenini sarsan tehlikeli bir davranış biçimidir. Bu testte, sorulara vereceğin cevaplar doğrultusunda birinin seni bilinçli ya da bilinçsiz şekilde manipüle edip etmediğini anlamaya çalışacağız. Unutma; fark etmek, kendini korumanın ilk adımıdır.
Hazırsan başlayalım!
1. Bir olay yaşadığında, karşı taraf sürekli “Öyle olmadı” diyerek seni düzeltir mi?
2. Kendini sık sık “Acaba abartıyor muyum?” diye düşünürken buluyor musun?
3. Hislerini dile getirdiğinde karşı taraf seni “çok hassas” olmakla suçlar mı?
4. Geçmişte yaşanan olaylarla ilgili hatıraların, karşı tarafın anlattıklarıyla uyuşmaz mı?
5. Karşındaki kişi, senin başkalarıyla konuşmanı istemez ya da sınırlar mı?
6. Bir tartışmada sürekli haklı çıkmak için seni suçlayan biri var mı?
7. Kendini açıklamak için çok fazla çaba harcar mısın?
8. Karşındaki kişi, duygularını küçümseyip “bunu kafanda büyütüyorsun” der mi?
9. Hislerini ifade ettikten sonra suçluluk hisseder misin?
10. Kendine olan güveninin azaldığını hissediyor musun?
Yüksek Oranda Gaslighting’e Maruz Kalıyorsun
Gaslighting Belirtileri Var
Düşük Düzeyde Belirti Var
Gaslighting Belirtileri Yok
