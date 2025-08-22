onedio
Gaslighting’e Maruz Kalıyor Olabilir misin?

Tuğba Karakoç
22.08.2025 - 17:01

Bazen biriyle konuşurken kendinden şüphe etmeye başladığın, hislerini sorguladığın veya yaşadığın olayların abartılı olduğunu düşündüğün oldu mu? Eğer cevabın “evet” ise, bu durum gaslighting denilen psikolojik manipülasyonun bir işareti olabilir. Gaslighting, kişinin kendi algısına, hafızasına ve akıl sağlığına güvenini sarsan tehlikeli bir davranış biçimidir. Bu testte, sorulara vereceğin cevaplar doğrultusunda birinin seni bilinçli ya da bilinçsiz şekilde manipüle edip etmediğini anlamaya çalışacağız. Unutma; fark etmek, kendini korumanın ilk adımıdır. 

Hazırsan başlayalım!

1. Bir olay yaşadığında, karşı taraf sürekli “Öyle olmadı” diyerek seni düzeltir mi?

2. Kendini sık sık “Acaba abartıyor muyum?” diye düşünürken buluyor musun?

3. Hislerini dile getirdiğinde karşı taraf seni “çok hassas” olmakla suçlar mı?

4. Geçmişte yaşanan olaylarla ilgili hatıraların, karşı tarafın anlattıklarıyla uyuşmaz mı?

5. Karşındaki kişi, senin başkalarıyla konuşmanı istemez ya da sınırlar mı?

6. Bir tartışmada sürekli haklı çıkmak için seni suçlayan biri var mı?

7. Kendini açıklamak için çok fazla çaba harcar mısın?

8. Karşındaki kişi, duygularını küçümseyip “bunu kafanda büyütüyorsun” der mi?

9. Hislerini ifade ettikten sonra suçluluk hisseder misin?

10. Kendine olan güveninin azaldığını hissediyor musun?

Yüksek Oranda Gaslighting’e Maruz Kalıyorsun

Senin cevapların, hayatında ciddi bir şekilde gaslighting’e maruz kaldığını gösteriyor. Karşındaki kişi, sürekli olarak algını ve hafızanı sorgulatıyor, hislerini küçümsüyor ve seni kendinden şüphe ettiriyor. Bu durum, özgüvenini ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Manipülasyonun farkında olmak ilk adımdır, ancak sonrasında bu durumdan çıkmak için profesyonel destek veya güvenilir kişilerden yardım almak önemlidir. Böylesi bir ortamda uzun süre kalmak, kendi değerini unutmana sebep olabilir. Bu yüzden sınırlarını korumak, kendini savunmak ve gerektiğinde mesafe koymak kritik bir adımdır. Kimsenin senin gerçeğini inkâr etmesine izin vermemelisin. Unutma, hislerin geçerli, hafızan doğru olabilir ve kendini sorgulaman her zaman senin hatan değildir. Kendine inanmak, bu manipülasyonun etkisini kırmanın en güçlü yoludur.

Gaslighting Belirtileri Var

Cevapların, hayatında zaman zaman gaslighting’e benzer durumlar yaşadığını gösteriyor. Karşındaki kişi her zaman bilinçli yapmasa da, söylemleri ve davranışları seni bazen kendinden şüphe ettiriyor olabilir. Bu durum sık tekrarlamasa bile, uzun vadede özgüvenini etkileyebilir. Bu belirtileri erken fark etmek, ileride daha ciddi bir manipülasyonun önüne geçebilir. Karşındaki kişiyle açık iletişim kurmak, hislerini net bir şekilde dile getirmek ve sınırlarını korumak bu noktada önemli bir adımdır. Unutma, senin yaşadıkların ve hislerin gerçektir. Birinin bunları küçümsemesine izin vermek, kendini sessizleştirmek demektir. Kendini korumak, aynı zamanda ilişkini de daha sağlıklı hale getirebilir.

Düşük Düzeyde Belirti Var

Verdiğin cevaplar, hayatında nadiren gaslighting’e maruz kalabileceğini gösteriyor. Bu durum çoğu zaman bilinçsizce yapılan, karşı tarafın farkında olmadığı tepkilerden kaynaklanıyor olabilir. Yine de, bu küçük sinyallerin ileride büyümemesi için farkında olmak faydalıdır. Her ilişkide ufak tefek yanlış anlaşılmalar olabilir, ancak bu durum sürekli hale gelirse özgüvenini etkileyebilir. İletişimde açık olmak, hislerini saklamadan konuşmak bu tip sorunları ortadan kaldırır. Kendini sürekli sorgulamıyor olman iyi bir işaret. Bu durum, sağlıklı iletişim becerilerine sahip olduğunun ve sınırlarını bildiğinin göstergesidir.

Gaslighting Belirtileri Yok

Senin cevapların, hayatında gaslighting’e maruz kalmadığını gösteriyor. Karşındaki kişiler, senin hislerini ve düşüncelerini saygıyla karşılıyor, hafızanı sorgulamıyor ve seni manipüle etmiyor. Bu da sağlıklı bir iletişim ortamında olduğunun güzel bir göstergesi. Böylesi ilişkiler, hem özgüvenini hem de psikolojik sağlığını korumana yardımcı olur. Karşındaki insanlarla arandaki güven bağı, seni olası manipülasyonlardan da korur. Yine de, gaslighting’in ne olduğunu bilmek her zaman önemlidir. Çünkü hayatının ilerleyen dönemlerinde böyle bir durumla karşılaşırsan, bunu fark edip kendini savunma becerisine sahip olursun.

