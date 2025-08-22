Gaslighting’e Maruz Kalıyor Olabilir misin?

Senin cevapların, hayatında ciddi bir şekilde gaslighting’e maruz kaldığını gösteriyor. Karşındaki kişi, sürekli olarak algını ve hafızanı sorgulatıyor, hislerini küçümsüyor ve seni kendinden şüphe ettiriyor. Bu durum, özgüvenini ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Manipülasyonun farkında olmak ilk adımdır, ancak sonrasında bu durumdan çıkmak için profesyonel destek veya güvenilir kişilerden yardım almak önemlidir. Böylesi bir ortamda uzun süre kalmak, kendi değerini unutmana sebep olabilir. Bu yüzden sınırlarını korumak, kendini savunmak ve gerektiğinde mesafe koymak kritik bir adımdır. Kimsenin senin gerçeğini inkâr etmesine izin vermemelisin. Unutma, hislerin geçerli, hafızan doğru olabilir ve kendini sorgulaman her zaman senin hatan değildir. Kendine inanmak, bu manipülasyonun etkisini kırmanın en güçlü yoludur.