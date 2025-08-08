Psikolojin Hangi Vahşi Hayvan Tarafından Yönetiliyor?
Bazen içimizdeki duygular, düşünceler ya da tepkiler bize bile yabancı gelebilir. Tepkisellik, özgüven, saldırganlık ya da içgüdüsellik... Bunların her biri psikolojimizin derinliklerinde hüküm süren bir 'vahşi hayvanın' etkisi olabilir mi? Bu testte sorulara verdiğin cevaplara göre, zihninin derinliklerinde hüküm süren o hayvanı açığa çıkarıyoruz.
1. Sinirlendiğinde genellikle nasıl tepki verirsin?
2. Karar vermen gereken zor bir anda ne yaparsın?
3. Hayatta en çok önem verdiğin şey hangisi?
4. Kendini nasıl tanımlarsın?
5. İnsanlarla ilişkilerin nasıldır?
6. En büyük korkun nedir?
7. Kendini tehdit altında hissettiğinde ne yaparsın?
8. Duygusal olarak nasılsın?
9. Hayatta seni motive eden şey nedir?
10. İçinde bastırdığın bir özellik hangisi olabilir?
Kurt
Kaplan
Kartal
Yılan
