Psikolojin Hangi Vahşi Hayvan Tarafından Yönetiliyor?

Senin psikolojin yılan gibi derin, gizemli ve hesaplı. Dışarıdan bakıldığında anlaşılması zor, hatta tehlikeli bulunabilirsin. Ama aslında seni yöneten şey sezgi, koruma içgüdüsü ve stratejidir. Duygularını kolay kolay göstermezsin. Gerektiğinde uzak durur, gerektiğinde zehrini kusarsın. Seni hafife alanlar çoğunlukla yanılır çünkü senin ne zaman harekete geçeceğin asla belli olmaz. Sükûnetin arkasında büyük bir hesap yatıyor. Hayat senin için bir satranç tahtası. Sessizliğinle etkilersin, ve çoğu zaman sadece bir kez konuşursun: ama o konuşma yer sarsar. İnsanların seni anlaması zor, çünkü sen zaten anlaşılmak istemiyorsun.