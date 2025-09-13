onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Zeka ve Dikkat Testi: Sayı Dizilerindeki Eksikleri Tamamla!

Zeka ve Dikkat Testi: Sayı Dizilerindeki Eksikleri Tamamla!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.09.2025 - 17:03

Sayı örüntüleri bazen çok basit görünür ama içine gizlenmiş küçük bir mantık vardır. İlk bakışta anlaşılmayan bu kurallar, dikkat ve mantık yürütme gücünü test eder. Kimi zaman sadece toplama-çıkarma ile çözülür, kimi zamansa işin içine çarpma, bölme veya kare alma girer. Peki senin dikkatin ve mantığın bu dizileri çözmeye yeter mi? 

Gel bakalım, boşlukları doldurabilecek misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1#

1#

2#

2#

3#

3#

4#

4#

5#

5#
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6#

6#

7#

7#

8#

8#

9#

9#

10#

10#

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın