Zeka ve Dikkat Testi: Sayı Dizilerindeki Eksikleri Tamamla!

Sayı örüntüleri bazen çok basit görünür ama içine gizlenmiş küçük bir mantık vardır. İlk bakışta anlaşılmayan bu kurallar, dikkat ve mantık yürütme gücünü test eder. Kimi zaman sadece toplama-çıkarma ile çözülür, kimi zamansa işin içine çarpma, bölme veya kare alma girer. Peki senin dikkatin ve mantığın bu dizileri çözmeye yeter mi?

Gel bakalım, boşlukları doldurabilecek misin?