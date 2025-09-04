İlkokul Seviyesi Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Hepimiz ilkokulda öğrendiğimiz bilgilerin çoğunu hayatımız boyunca kullanırız. Ama bazen çok basit görünen sorular bile düşündüğümüzden daha zor olabilir. 🤔 Peki sen ilkokul seviyesindeki genel kültür sorularını ne kadar hatırlıyorsun? Bu testte, günlük hayattan bilgilere ve temel ders konularına kadar uzanan sorular seni bekliyor.
Hadi bakalım, ilkokul bilgilerini tazeleyip hafızanı test etmeye hazır mısın?
1. Roma rakamlarından IX Arap rakamlarında hangisidir？
2. En küçük asal sayı kaçtır?
3. Bir gün nasıl oluşur?
4. Sağlıklı bir insanın vücudunda kaç kemik bulunur?
5. Suyun kimyasal formülü nedir?
6. 90 km/h hızla gittiğimizi varsayalım, 45 kilometrelik bir hedefe varmamız ne kadar sürer?
7. Kırmızı kelimesinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
8. Bir üçgenin alanı 20 cm² ve tabanı 5 cm ise yüksekliği kaçtır?
9. Alternatif akımın mucidi kimdir?
10. Avusturalya'nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
