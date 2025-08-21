Bu Coğrafya Testinden 8/11 Yapabilecek misin?

Dünya haritasını gözünün önüne getir, ülkelerin yerini, başkentlerini ve coğrafi özelliklerini düşün… Peki gerçekten coğrafya bilgin ne kadar sağlam? Bu testte ülkeleri konumlarından tanıyabilecek misin? Amacın en az 8 doğru yaparak kendini coğrafya konusunda kanıtlamak!

Harita bilgine, genel kültürüne ve hafızana güveniyorsan başlayalım!