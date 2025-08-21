onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
İlkokul Seviyesi Matematik Testinden Kaç Doğru Yapabileceksin?

İlkokul Seviyesi Matematik Testinden Kaç Doğru Yapabileceksin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.08.2025 - 10:05

Matematik bazen çok basit görünse de, işin içine dikkat, hız ve odaklanma girince işler karışabiliyor! Bu testte sana ilkokul seviyesinde gibi görünen ama aslında beynini epey çalıştıracak sorular soracağız. Kim bilir, belki de farkında olmadan küçük hatalar yapacaksın. 

Hazırsan, bakalım sen bu testi kaç doğruyla tamamlayabileceksin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1#

1#

2#

2#

3#

3#

4#

4#

5#

5#
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6#

6#

7#

7#

8#

8#

9#

9#

10#

10#

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın