LGS’ye Girmiş Olsaydın Kaç Doğru Yapardın?
LGS’e girmiş olsaydın kaç doğru yapardın? Şimdi, geçmiş yıllara ait LGS sorularından seçtiğimiz 14 soruluk testle çoktan seçmeli sınava girme şansına sahipsin. Matematikten Türkçeye, Fen Bilimlerinden Sosyal Bilgilere kadar tüm derslerden dengeli bir yayımla hazırlanmış bu test, gerçek sınav heyecanını yaşatacak.
Başlayalım!
1. Aşağıdakilerin hangisinde tırnak içindeki söz cümleye “belli bir sıra gözetmeksizin” anlamı katmıştır?
2. Bu cümledeki tırnak işaretli sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir?
3. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
4. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
5. Atatürk, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?
6. Mustafa Kemal, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?
7. Bu metinden zekâtla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
8. Bu metinden hurafelerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
9. Which two people talk about their own friendship with Sally?
10. According to the information above, which chore is Matt going to do before the guests arrive?
11. Buna göre, çuvallara eklenen un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisi olabilir?
12. Ankete katılan her bir müşteri, grafikte gösterilen tercih edilme nedenlerinden yalnızca birini seçebildiğine göre, bu ankete katılanların toplam sayısı kaçtır?
13. Buna göre, aşağıdaki çaprazlamalardan hangisi yapıldığında hem mor çiçekli hem de beyaz çiçekli bezelye bitkileri elde edilebilir?
14. Yargılarından hangileri iklimle ilgilidir?
