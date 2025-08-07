onedio
Çocukken Oynadığın Oyunlara Göre Sen Kaç Yaşındasın?

Çocukken Oynadığın Oyunlara Göre Sen Kaç Yaşındasın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
07.08.2025 - 10:16

Çocukluğumuzun en güzel anıları sokakta, bilgisayar başında ya da masa etrafında arkadaşlarla oynadığımız o oyunlarda gizli. Hangi oyunları oynadığını seç, geçmişte hangi dönemde büyüdüğünü ortaya çıkaralım! Oyuncaklar, mahalle kavgaları, disketli bilgisayarlar ya da kartondan tabular… 

Hazırsan başlayalım!

Çocukken hangi oyunları oynardın?

15-20 yaş

Senin çocukluğun tabletle, akıllı telefonla ve YouTube videolarıyla geçmiş olabilir. Sokakta değil ekran başında büyümüş olma ihtimalin çok yüksek. Belki birkaç eski oyunu duymuşsundur ama onları bizzat deneyimleme şansın pek olmamış. Senin neslin için oyun, genellikle tek başına ya da çevrimiçi şekilde gerçekleşmiş. Bu da seni sosyal medyaya daha entegre, teknolojiyi daha içselleştirmiş biri yapmış. Bu yaş grubunun oyun anlayışı daha bireysel ve görselliğe dayalı. Hızlı tüketilen içerikler, kolay erişilen oyunlar ve mobil platformlar senin oyun kültürünü şekillendirmiş olabilir. Geleneksel oyunlara karşı mesafeli, yeniliklere ise oldukça açıksın. Yine de bil ki oyun oynamanın yaşı yok! Belki bir gün geçmişe dönüp bu listedeki oyunlara göz atar, “Eski güzel günler nasılmış?” diye merak edersin. Çünkü oyunların içinde büyüyen bir dünyanın izleri var.

Senin Yaşın 21-28 Arası!

Senin çocukluğun hem sokakta hem bilgisayar başında geçmiş gibi duruyor. Ne taş atıp kaçmaktan, ne de gece yarısı bilgisayar başında GTA oynamaktan eksik kalmışsın. Senin neslin köprü bir nesil. Hem mahalle kültürünü gördün hem de teknolojinin gelişimine canlı canlı şahit oldun. Z kuşağına göre daha sabırlısın çünkü senin zamanında her şey anında elde edilemiyordu. Mesela bir oyunu oynamak için saatlerce bilgisayara kurulum yapman gerekiyordu. O tasoları kapışırken yaşadığın heyecanı ya da sokakta yakar top oynarken dizini yaralamanı bugün hâlâ hatırlıyorsun. Bu nostalji senin bugünkü değer yargılarını da etkiliyor. Ne tamamen eskiye bağlısın ne de tamamen yeniye. Senin jenerasyonun hem dijitali hem de analog olanı tatmış; bu da seni çok yönlü, anlayışlı ve esnek biri yapıyor.

Senin Yaşın 29-35 Arası!

Senin oyun geçmişin, dijitalleşmeden önceki o altın çağdan geliyor. Mahalle arkadaşları, sokak arası maçlar, misket oyunları, evde kutu oyunları… Senin için oyun, sadece eğlence değil; aynı zamanda sosyalleşmenin, yaratıcılığın ve zekânın geliştiği alanlardı. Senin kuşağın oyunları keşfederken çok daha fazla fiziksel emek harcadı. Belki dizin kanadı, belki komşunun camı kırıldı. Ama tüm bunlar sana arkadaşlığın, paylaşmanın ve işbirliğinin değerini öğretti. Tetris oynarken sabretmeyi, Tabu oynarken takım çalışmasını öğrendin. Bugün teknolojinin içinde olsan bile, çocukluğunu hatırladığında yüzüne tatlı bir gülümseme yerleşiyor. Çünkü sen, hem oynamayı hem de yaşanmışlık biriktirmeyi bilen nesildensin.

Sen 36 Yaş ve Üstüsün, Retro Ruhlu Bir Efsanesin!

Sen tam anlamıyla bir sokak çocuğuydun. Oyunun, internetten değil arkadaş bağırışlarından geldiği dönemlerden geçtin. Disketleri üfleyerek çalıştıran, saatlerce istop oynayıp ter içinde eve dönen, taso koleksiyonunu canı gibi koruyan bir jenerasyonun temsilcisisin. Sana göre oyun; toz, çamur, kahkaha ve biraz da haylazlıktı. Bilgisayarın olmadığı zamanları hatırlıyor, ilk geldiği günü dün gibi anımsıyorsun. Kutu oyunlarının masa başındaki kavgaları, misketin deliğe girmesiyle yaşadığın coşku hâlâ aklında. Oyun senin için sadece eğlence değil, aynı zamanda bir yaşam pratiğiydi. Takım olmayı, kazanmayı, kaybetmeyi hep oyunlarda öğrendin. Şimdi belki bu oyunların çoğu unutuldu ama senin kalbinde hâlâ yaşıyorlar. O yüzden yaşın kaç olursa olsun, içindeki o çocuk asla büyümeyecek. Ve iyi ki o oyunları oynadın; çünkü seni sen yapan şey tam da o anılar.

