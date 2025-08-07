Çocukken Oynadığın Oyunlara Göre Sen Kaç Yaşındasın?

Senin çocukluğun hem sokakta hem bilgisayar başında geçmiş gibi duruyor. Ne taş atıp kaçmaktan, ne de gece yarısı bilgisayar başında GTA oynamaktan eksik kalmışsın. Senin neslin köprü bir nesil. Hem mahalle kültürünü gördün hem de teknolojinin gelişimine canlı canlı şahit oldun. Z kuşağına göre daha sabırlısın çünkü senin zamanında her şey anında elde edilemiyordu. Mesela bir oyunu oynamak için saatlerce bilgisayara kurulum yapman gerekiyordu. O tasoları kapışırken yaşadığın heyecanı ya da sokakta yakar top oynarken dizini yaralamanı bugün hâlâ hatırlıyorsun. Bu nostalji senin bugünkü değer yargılarını da etkiliyor. Ne tamamen eskiye bağlısın ne de tamamen yeniye. Senin jenerasyonun hem dijitali hem de analog olanı tatmış; bu da seni çok yönlü, anlayışlı ve esnek biri yapıyor.