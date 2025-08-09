onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Zombi Salgını Başladı: Sen Kaç Gün Dayanırsın?

Zombi Salgını Başladı: Sen Kaç Gün Dayanırsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.08.2025 - 12:01

Dünyayı kasıp kavuran bir zombi salgını başladı. Elektrikler kesildi, marketler yağmalandı, insanlar kaçışıyor ve artık kimse güvende değil. Hayatta kalmak ise sadece şansa değil; karakterine, reflekslerine ve zekâna bağlı. Peki, sen böyle bir kaosun ortasında ne kadar dayanabilirsin? Soğukkanlı bir lider misin, yoksa ilk panikte pes edenlerden mi?Bu testte vereceğin cevaplarla, zombi salgınında hayatta kalma şansını değerlendiriyoruz. Bakalım cesaretin, stratejin ve içgüdülerin seni ne kadar ileri taşıyacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salgının başladığını ilk duyduğunda ne yaparsın?

Bir zombiyle ilk karşılaşmanda tepkini hayal et:

Hangi eşya senin için en hayati olan?

Hangi eşya senin için en hayati olan?

Geceyi nerede geçirirsin?

Arkadaşın zombiye dönüştüyse ne yaparsın?

En çok korktuğun şey nedir?

Hangi özelliğin hayatta kalmanı sağlar?

Hayatta Kaldın!

Senin içgüdülerin, stratejik zekan ve liderlik vasıfların bu dünyada ayakta kalmak için biçilmiş kaftan. Kaos ortamında sakinliğini koruyabiliyor, çevrendekilere umut olabiliyorsun. Zombiler etrafını sarsa bile senin planların her zaman bir adım önde. Zombi salgını senin için bir son değil, yeni bir düzenin başlangıcı olurdu. Gerekirse savaşır, gerekirse geri çekilirsin ama hiçbir zaman boşuna hareket etmezsin. İçindeki hayatta kalma güdüsü seni her seferinde ileri taşır. İnsanlar sana sığınır, seni takip eder ve sen bu sorumluluğu kaldırabilecek nadir kişilerdensin. Gerçek bir hayatta kalma efsanesisin!

Marketi Zombiler Ele Geçirmiş!

Silah bulmaya gittiğin yerde gangsterler seni yakaladı!

Çok dikkat çektin diğer zombiler yolda!

Zayıf noktasını bulamadan öldün!

Silahı olan biri yiyeceklerini aldı!

Yeterli gelmedi!

Taşıması çok zor!

Birçok insan alışveriş merkezinde! Karmaşa yaşandı ve öldün!

Vahşi hayvanlara kurban gittin!

Zincirlerden kurtuldu!

Onu bıraktığın için sana kinlendi peşinde!

Bu yolda eninde sonunda yalnız kalacaksın!

İnsanın en korktuğu şey başına gelir!

Soğukkanlılığın sonunu getirdi!

Gücün bir yerde tükendi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın