Zombi Salgını Başladı: Sen Kaç Gün Dayanırsın?
Dünyayı kasıp kavuran bir zombi salgını başladı. Elektrikler kesildi, marketler yağmalandı, insanlar kaçışıyor ve artık kimse güvende değil. Hayatta kalmak ise sadece şansa değil; karakterine, reflekslerine ve zekâna bağlı. Peki, sen böyle bir kaosun ortasında ne kadar dayanabilirsin? Soğukkanlı bir lider misin, yoksa ilk panikte pes edenlerden mi?Bu testte vereceğin cevaplarla, zombi salgınında hayatta kalma şansını değerlendiriyoruz. Bakalım cesaretin, stratejin ve içgüdülerin seni ne kadar ileri taşıyacak!
Salgının başladığını ilk duyduğunda ne yaparsın?
Bir zombiyle ilk karşılaşmanda tepkini hayal et:
Hangi eşya senin için en hayati olan?
Geceyi nerede geçirirsin?
Arkadaşın zombiye dönüştüyse ne yaparsın?
En çok korktuğun şey nedir?
Hangi özelliğin hayatta kalmanı sağlar?
Hayatta Kaldın!
Marketi Zombiler Ele Geçirmiş!
Silah bulmaya gittiğin yerde gangsterler seni yakaladı!
Çok dikkat çektin diğer zombiler yolda!
Zayıf noktasını bulamadan öldün!
Silahı olan biri yiyeceklerini aldı!
Yeterli gelmedi!
Taşıması çok zor!
Birçok insan alışveriş merkezinde! Karmaşa yaşandı ve öldün!
Vahşi hayvanlara kurban gittin!
Zincirlerden kurtuldu!
Onu bıraktığın için sana kinlendi peşinde!
Bu yolda eninde sonunda yalnız kalacaksın!
İnsanın en korktuğu şey başına gelir!
Soğukkanlılığın sonunu getirdi!
Gücün bir yerde tükendi!
