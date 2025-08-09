Senin içgüdülerin, stratejik zekan ve liderlik vasıfların bu dünyada ayakta kalmak için biçilmiş kaftan. Kaos ortamında sakinliğini koruyabiliyor, çevrendekilere umut olabiliyorsun. Zombiler etrafını sarsa bile senin planların her zaman bir adım önde. Zombi salgını senin için bir son değil, yeni bir düzenin başlangıcı olurdu. Gerekirse savaşır, gerekirse geri çekilirsin ama hiçbir zaman boşuna hareket etmezsin. İçindeki hayatta kalma güdüsü seni her seferinde ileri taşır. İnsanlar sana sığınır, seni takip eder ve sen bu sorumluluğu kaldırabilecek nadir kişilerdensin. Gerçek bir hayatta kalma efsanesisin!