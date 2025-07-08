Sen Squid Game’i Kazanabilir misin?

Sen oyuna öfke, korkusuzluk ve içgüdülerinle geldin. Belki bu seni ilk birkaç turda taşıdı ama sonrası için yeterli olmadı. Plansız, fevri ve zaman zaman acımasız davrandın. Bu da seni kısa sürede gözden düşürdü. Squid Game sadece fiziksel güce değil, stratejiye ve duygusal zekaya da dayanır. Sen bunları göz ardı ettin. Belki bu sefer olmadı ama hayatta kalmak için bazen yavaşlamak, düşünmek ve plan yapmak gerekir. Cesaretin var ama kontrolün yoktu.