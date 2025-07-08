Sen Squid Game’i Kazanabilir misin?
Hayatta kalma içgüdün ne kadar güçlü? Risk alır mısın yoksa temkinli mi ilerlersin? Bu testte vereceğin kararlar, seni ya son ödüle ya da kara toprağa götürecek. 'Kırmızı Işık Yeşil Işık' oyunundan cam köprüye, finaldeki ölüm kalım savaşına kadar her adımda seçimlerin senin kaderini yazıyor!
Hazırsan başla!
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1. Kırmızı Işık Yeşil Işık oyununda ne yaparsın?
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2. Ortamı ilk kez görüyorsun, nasıl tepki verirsin?
3. Gece çıkan kavgada ne yaparsın?
4. Camdan köprü oyunundasın. Kaçıncı sırada olmak istersin?
5. Gruptan biriyle oyun dışında konuşuyorsun, ona güvenir misin?
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6. Açlıktan bitkin düştün, birinin yemeğini çalar mısın?
7. Oyunlara devam etme oylamasında kararın ne olurdu?
8. Oyun öncesi biri kuralları bilmiyorsa yardım eder misin?
9. 1 milyon tl karşılında oyunda arkadaşını ele verir misin?
10. Son 3 kişi kaldınız, birini seçmen gerek. Ne yaparsın?
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