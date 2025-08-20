Enneagram Kişilik Testi ile Karakter Tipini Keşfet!

Sen detaylarda gizli mükemmelliğin peşindesin. Her şeyi kusursuz yapmak, sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek senin için çok önemli. Disiplinli ve düzenlisin; yaptığın işlerde hata yapmaktan kaçınırsın ve çevrene karşı da bu yüksek standartları beklersin. Kendine ve başkalarına karşı yüksek beklentilerin bazen seni yorabilir, hatta ilişkilerinde mesafeye neden olabilir. Ama bu titizlik, aslında en iyi sonuçları elde etmek için verdiğin değerin göstergesidir. Senin için gelişim, hatalardan ders almak ve sürekli daha iyiye ulaşmakla mümkün. Bu özelliğin sayesinde iş hayatında ve özel yaşamında başarıya ulaşman kaçınılmazdır.