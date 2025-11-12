Tek Soruda Maskülen misin Feminen mi?

Senin enerjin direkt, hedef odaklı ve çözümcül. Kıyafet denerken bile önce “temeli” yerleştirmek istemen bundan. Maskülen enerji yapma, üretme, ilerleme ve yapı kurma eğilimindedir. Sen de dünyayı daha düzenli, daha kontrol edilebilir, daha pratik bir yer haline getirmeyi seviyorsun. Ama bu “erkeksi olmak” anlamına gelmiyor. Bu daha çok yaklaşım şeklin: Karar verirken hızlısın. “Halledelim” demeyi seviyorsun. Bir şey canını sıktığında dışarıdan çok belli etmiyorsun. İlişkilerde ise netliği seviyorsun. Ne hissediyorsan dolandırmadan söylüyorsun ya da hiç söylemiyorsun. Bu seni güçlü, kararlı ve biraz da “kendi içinde yaşayan” biri yapıyor.