Tek Soruda Maskülen misin Feminen mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.11.2025 - 13:01

Hepimizde hem maskülen hem feminen enerji var. Ama hangisi biraz daha baskın? Sana onlarca soru sormayacağız, çocukluk travmalarına inmeyeceğiz, gizli karakter analizleri yapmayacağız. Sadece bir soru soruyoruz. Çünkü bazı şeyler çok basit anlarda kendini belli eder.

Hazırsan karakter enerjinin yönünü birlikte çözelim.

Kıyafet denerken önce hangisini giyersin?

Baskın Enerjin Maskülen

Senin enerjin direkt, hedef odaklı ve çözümcül. Kıyafet denerken bile önce “temeli” yerleştirmek istemen bundan. Maskülen enerji yapma, üretme, ilerleme ve yapı kurma eğilimindedir. Sen de dünyayı daha düzenli, daha kontrol edilebilir, daha pratik bir yer haline getirmeyi seviyorsun. Ama bu “erkeksi olmak” anlamına gelmiyor. Bu daha çok yaklaşım şeklin: Karar verirken hızlısın. “Halledelim” demeyi seviyorsun. Bir şey canını sıktığında dışarıdan çok belli etmiyorsun. İlişkilerde ise netliği seviyorsun. Ne hissediyorsan dolandırmadan söylüyorsun ya da hiç söylemiyorsun. Bu seni güçlü, kararlı ve biraz da “kendi içinde yaşayan” biri yapıyor.

Baskın Enerjin Feminen

Sen hayata duygu, atmosfer ve his merkezli yaklaşıyorsun. Kıyafet denerken bile önce üstü seçmen, kendini önce “görmek” istemenden. Çünkü sen kendini nasıl hissettiğine göre hareket eden birisin. Feminen enerji akış, uyum, yumuşaklık, yaratıcılık ve sezgi ile ilgilidir. Sen detaylardan anlam çıkarır, ortamı hisseder, insanları kolayca okursun. Bu seni:Empatisi güçlü. Estetik algısı yüksek. İnsanlara ve duygulara karşı duyarlı biri yapıyor. İlişkilerde ise bağ ve anlam senin için değerli.Bir şey senin için iyi hissettirmiyorsa onun peşinden gitmezsin mantık tek başına seni ikna etmez.

