Ayakucu Burcunu Ortaya Çıkarıyoruz!

Astrolojide herkes Güneş burcunu bilir ama çok az kişi “ayakucu burcunun” farkındadır. Ayakucu burcu, yani IC (Imum Coeli), senin iç dünyanı, köklerini, ailenle ve evinle olan bağını anlatır. Gündelik hayatta kendini nasıl koruduğunu, huzuru nerede aradığını gösterir. Bu testte cevapların sayesinde, senin ayakucu burcunun enerjisini keşfedeceğiz.

Belki de bugüne kadar fark etmediğin içsel yönlerini burada bulacaksın!