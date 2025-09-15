Sana Uygun Alyans, Tektaş, Gelinlik ve Damatlığı Söylüyoruz!
Hayatının en özel gününü hayal et: düğün günü! Kimi için gösterişli bir salon, kimi için ise doğayla iç içe samimi bir kutlama daha anlamlıdır. Tarzın, kişiliğin ve hayallerin aslında senin düğün tercihlerini şekillendiriyor. Bu testte sana 10 soru soracağız, sen de cevaplarınla bize hayallerindeki düğünün ipuçlarını vereceksin. Sonuçta sana en uygun alyansı, tektaşı, gelinliği ve damatlığı bulacağız!
Hazırsan başlayalım!
1. Hayalindeki düğün mekanı neresi olurdu?
2. Davetli sayın kaç kişi olurdu?
3. Gelin arabası nasıl olur?
4. İlk dans şarkını seç:
5. Pasta tercihin hangisi olurdu?
6. Düğün fotoğrafların nerede çekilmeli?
7. Gelin buketin nasıl olmalı?
8. Balayı için nereye gitmek isterdin?
9. Gelin saçı nasıl olurdu?
10. Senin için düğünün en önemli detayı ne?
Zarif ve Romantik Tarz
Gösterişli ve İhtişamlı Tarz
Doğal ve Bohem Tarz
Sıra Dışı ve Özgün Tarz
