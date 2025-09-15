onedio
Sana Uygun Alyans, Tektaş, Gelinlik ve Damatlığı Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.09.2025 - 12:03

Hayatının en özel gününü hayal et: düğün günü! Kimi için gösterişli bir salon, kimi için ise doğayla iç içe samimi bir kutlama daha anlamlıdır. Tarzın, kişiliğin ve hayallerin aslında senin düğün tercihlerini şekillendiriyor. Bu testte sana 10 soru soracağız, sen de cevaplarınla bize hayallerindeki düğünün ipuçlarını vereceksin. Sonuçta sana en uygun alyansı, tektaşı, gelinliği ve damatlığı bulacağız!

Hazırsan başlayalım!

1. Hayalindeki düğün mekanı neresi olurdu?

2. Davetli sayın kaç kişi olurdu?

3. Gelin arabası nasıl olur?

4. İlk dans şarkını seç:

5. Pasta tercihin hangisi olurdu?

6. Düğün fotoğrafların nerede çekilmeli?

7. Gelin buketin nasıl olmalı?

8. Balayı için nereye gitmek isterdin?

9. Gelin saçı nasıl olurdu?

10. Senin için düğünün en önemli detayı ne?

Zarif ve Romantik Tarz

Senin düğün anlayışın zarafet ve romantizm üzerine kurulu. Büyük ihtişam yerine duygulara ve samimiyete değer veriyorsun. Sadelik, şıklık ve doğallık senin tarzını yansıtıyor.

Gösterişli ve İhtişamlı Tarz

Senin için düğün, ihtişam ve parıltı demek! Gösterişli bir salonda, büyük bir davetli grubuyla unutulmaz bir gece hayal ediyorsun. Her detayın kusursuz olmasını istiyorsun.

Doğal ve Bohem Tarz

Sen doğallıktan ve samimiyetten yanasın. Gösterişli salonlardan çok kır düğünleri, bahçeler ya da sahil kenarları sana göre. Rahat ama estetik detaylarla büyülü bir atmosfer kuruyorsun.

Sıra Dışı ve Özgün Tarz

Sen klişelerden hoşlanmıyorsun; düğününde mutlaka farklı bir dokunuş olmalı. Karanlık tonlar, alışılmışın dışında aksesuarlar ya da sıra dışı konseptler sana çok yakışıyor.

