Sana Hangi Dili Konuşmak Çok Yakışır?

Bazı insanlar konuştuğu anda dikkat çeker… Kelimeleri seçişi, tonu, hatta susuşu bile bir karakter anlatır. Peki senin ruhuna en çok yakışan dil hangisi? Aşkta, işte, arkadaşlıkta ve hayata bakışında seni en iyi ifade edecek dili merak ediyorsan doğru yerdesin. Bu testte verdiğin cevaplar; karakterinden iletişim tarzına, duygularını yaşama biçiminden hayata karşı duruşuna kadar seni analiz edecek.

Hazırsan başlıyoruz!