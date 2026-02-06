onedio
Seçtiğin Duyguya Göre Hayatta Sen, Eksikliklerin ve Hataların!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.02.2026 - 01:14

Hayatta kendimizi bir duygu üzerinden tanımlarız. “Ben böyleyim” dediğimiz yer çoğu zaman gücümüz sandığımız duygudur. Ama her güçlü görünen duygu, kontrol edilmediğinde bizi yöneten bir zayıflığa dönüşebilir. Bu testte sana uzun uzun sorular sormayacağız. Sadece hayatta seni yönettiğine inandığın tek duyguyu seçeceksin. Sonuçta ise o duygunun sana kattıklarını, eksik bıraktıklarını ve fark etmeden yaptığın hataları göreceksin.

Hazırsan dürüst ol!

Seçtiğin Duyguya Göre Hayatta Sen, Eksikliklerin ve Hataların!

