Sahip Olduğun 3 Karanlık Özellik!

Senin karanlık tarafın, temelde değer görme ve önemsenme ihtiyacından besleniyor. Narsistik özelliklerin, başkalarının seni nasıl algıladığına fazlasıyla duyarlı olmandan kaynaklanıyor. Eleştiri aldığında savunmaya geçmen ya da içten içe incinmen bu yüzden. Bu, özgüvensizlik değil; aksine kendinle ilgili yüksek bir beklentiye sahip olmanla ilgili. Makyavelist tarafın, bu değeri korumak için devreye giriyor. İnsan ilişkilerinde bilinçli hamleler yapabiliyor, ortamın dinamiğini sezebiliyorsun. Ancak bunu çoğu zaman fark ettirmeden yapıyorsun. İnsanları yönetmekten çok, kontrolü kaybetmemek senin için önemli. Psikopatik özelliklerin ise duygusal mesafe olarak ortaya çıkıyor. Her şeye duygusal olarak dahil olmuyorsun; bu da seni dayanıklı gösteriyor. Bu üçlü birleşim seni “etkileyici ama mesafeli” biri yapıyor. Korkutucu değil; sadece güçlü görünmenin bedelini bazen yalnızlıkla ödüyorsun.