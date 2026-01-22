Sahip Olduğun 3 Karanlık Özellik!
Hepimizin “iyi” tarafları olduğu kadar, çoğu zaman fark etmediğimiz karanlık yönleri de var. Bu yönler bizi kötü biri yapmaz; aksine hayatta kalma, güçlenme ve sınır koyma biçimlerimizi gösterir. Psikolojide Karanlık Üçlü olarak adlandırılan narsisizm, makyavelizm ve psikopatik özellikler; hepimizde farklı dozlarda bulunur. Bu test, hangi karanlık özelliğin sende daha baskın olduğunu ve diğer ikisinin nasıl eşlik ettiğini anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan öğrenelim!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Bir ortamda eleştirildiğinde ilk iç tepkin hangisi olur?
3. Bir hedefe ulaşırken senin için en önemli şey nedir?
4. İnsanlarla ilgili genelde ne düşünürsün?
5. Birine güvenmen ne kadar sürer?
6. Bir tartışmada kontrolü kaybettiğini hissettiğinde…
7. Başkalarının duygusal tepkileri sana ne hissettirir?
8. Güç senin için ne ifade ediyor?
9. Bir ortamda söz senin elindeyken…
10. Birinin zayıf noktasını fark ettiğinde…
Kendini Korumak İçin Parlamayı Seçiyorsun
Duygudan Çok Akılla Hareket Ediyorsun
Soğukkanlılık Senin Dayanıklılığın
Kendini Korumak İçin Farklı Yönlerini Kullanıyorsun
