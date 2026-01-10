onedio
Senin Hakkında İnsanların Sessizce Şikayet Ettiği Özellik Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.01.2026 - 16:01

Hadi itiraf edelim: Herkesin küçük ya da büyük sevilmeyen yanları vardır. Ama merak etme, bu testle kendi “en sevilmeyen özelliğini” bulabilirsin! Kim bilir, belki de farkında olmadığın bir özelliğin etrafındaki herkesi etkiliyordur. Cevaplarını dürüst ver, çünkü bu test sana ayna tutacak ve belki de biraz eğlendirecek!

Hazırsan başlayalım!

1. İş/okul ortamında insanlar senin hangi davranışına sinir oluyor?

2. Sosyal medyada seni en sinir edici bulan insanlar neye sinir oluyordur?

3. Bir film izlerken seni rahatsız eden arkadaş davranışı hangisi?

4. Partide seni insanlar neden eleştiriyor?

5. İnsanlar seni hangi durumda kıskançlıkla karışık sinirli buluyor?

6. Alışveriş sırasında en sinir bozucu davranışın hangisi?

7. Tatilde senin yüzünden insanlar neden gerginleşiyor?

8. Grup oyunlarında seni en sinir bozucu bulan davranışın hangisi?

9. İnsanlar senin hangi özelliğini fazla dramatik buluyor?

10. Arkadaş grubunda seni en sevimsiz yapan davranış hangisi?

Kontrol Manyağı

Senin en sevilmeyen özelliğin, her şeyi kontrol etmeye çalışman. Etrafındaki insanlar bazen senin detaycılığından ve her şeyi doğru yapmak istemenden yoruluyor. Ama bu özellik aslında senin işine ve insanlara olan saygının bir göstergesi. Bazen senin kontrolcü tavrın, insanların kendi sorumluluklarını almalarını engelleyebilir. Ama merak etme, seni eleştirenler bile senin bu özeni farkında olarak takdir ediyor. Unutma, biraz gevşemek ve sürprizlere izin vermek, ilişkilerini daha keyifli hâle getirebilir. Sen aslında mükemmeliyetçi kalbinle seviliyorsun; sadece bazen insanlar bunu tolere edemiyor.

Dram Karaktersin

Senin en sevilmeyen özelliğin her şeyi dramatize etmen. Küçük bir olay bile senin için bir Hollywood filmi gibi hissedilir. Ama bu özellik, empati ve duygusal derinliğin göstergesi aslında. Etrafındaki insanlar bazen yorulsa da, senin yanındayken asla sıkılmazlar; çünkü sen her zaman heyecan ve duygu katıyorsun. Biraz olsun sakinleşmek, enerjini daha verimli kullanmanı sağlar. Ama itiraf etmeliyiz: İnsanlar senin bu dramatik yanını gizlice çok seviyor.

Sessiz Sinirli

Senin en sevilmeyen özelliğin sessiz kalıp içeriden içeriden sinirlenmen. İnsanlar senin ne düşündüğünü anlamakta zorlanıyor ve bu bazen gerginlik yaratıyor. Ama bu özellik aslında içsel gücün ve sabrının bir işareti. Her şeyi patlatmak yerine düşüne düşüne tepki vermen, seni farklı kılıyor. Etrafındaki insanlar seni çözmek için uğraşsa da, senin bu gizemli yanın, aslında seni çekici kılıyor. Kendine güven, çünkü sessiz sinir bile bazen en etkili silah!

Kendi Dünyasının Patronu

Senin en sevilmeyen özelliğin, her zaman kendi kurallarına göre hareket etmen. İnsanlar bazen bu yüzden seninle uyum sağlamaya çalışırken zorlanıyor. Ama bu özellik, seni özgün ve kendine has bir birey yapıyor. Senin kararlarını ve sınırlarını net bilmen, aslında saygıyı da beraberinde getiriyor. Eğer bazen esneklik gösterirsen, insanlar seni daha çok takdir edecek. Ama unutma, senin kendi dünyanda patron olman, seni başkalarından ayıran en eğlenceli yanın.

