Senin Hakkında İnsanların Sessizce Şikayet Ettiği Özellik Ne?
Hadi itiraf edelim: Herkesin küçük ya da büyük sevilmeyen yanları vardır. Ama merak etme, bu testle kendi “en sevilmeyen özelliğini” bulabilirsin! Kim bilir, belki de farkında olmadığın bir özelliğin etrafındaki herkesi etkiliyordur. Cevaplarını dürüst ver, çünkü bu test sana ayna tutacak ve belki de biraz eğlendirecek!
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İş/okul ortamında insanlar senin hangi davranışına sinir oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sosyal medyada seni en sinir edici bulan insanlar neye sinir oluyordur?
3. Bir film izlerken seni rahatsız eden arkadaş davranışı hangisi?
4. Partide seni insanlar neden eleştiriyor?
5. İnsanlar seni hangi durumda kıskançlıkla karışık sinirli buluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Alışveriş sırasında en sinir bozucu davranışın hangisi?
7. Tatilde senin yüzünden insanlar neden gerginleşiyor?
8. Grup oyunlarında seni en sinir bozucu bulan davranışın hangisi?
9. İnsanlar senin hangi özelliğini fazla dramatik buluyor?
10. Arkadaş grubunda seni en sevimsiz yapan davranış hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kontrol Manyağı
Dram Karaktersin
Sessiz Sinirli
Kendi Dünyasının Patronu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın