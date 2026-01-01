onedio
Kaçma/Savaşma Tepkine Göre Sen Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?

Kaçma/Savaşma Tepkine Göre Sen Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.01.2026 - 18:01

Tehlike, stres ya da duygusal baskı hissettiğimizde verdiğimiz tepkiler tesadüf değildir. Beynimiz bizi korumak için otomatik savunma mekanizmaları devreye sokar: savaşmak, kaçmak, donakalmak ya da uyum sağlamak. Bu refleksler sadece kriz anlarında değil; ilişkilerde, iş hayatında ve günlük kararlarımızda da kendini gösterir. Bu test, bilinçaltının stres anında seni hangi “hayvan moduna” soktuğunu psikolojik temelleriyle ortaya koyuyor. Rahatsız edici derecede tanıdık olabilir.

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Beklenmedik bir sorunla karşılaştığında ilk içgüdün ne olur?

4. Tartışma anlarında bedeninde en çok ne hissedersin?

5. Biri seni açıkça eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?

6. Yoğun stres altındayken seni en çok zorlayan şey nedir?

7. Bir problem seni köşeye sıkıştırdığında ne olur?

8. Stresli anlarda başkaları seni nasıl görür?

9. Bir tehdit algıladığında zihnin nasıl çalışır?

10. Zor bir anda biri senden bir şey istediğinde…

SEN BİR KAPLANASIN

Sen tehdit algıladığında geri çekilmez, ileri atılırsın. Beynin “kontrolü ele al, güçlü ol” komutunu verir. Bu yüzden kriz anlarında liderlik alma, ses yükseltme ya da net tavır koyma eğilimin vardır. Bu refleks seni hayatta tutan güçlü bir savunma mekanizmasıdır; ancak sürekli aktif olduğunda çatışmacı bir profile dönüşebilir. İlişkilerde haklı çıkma ihtiyacı, duygusal yumuşaklığın önüne geçebilir. Kaplan refleksi; cesaret, güç ve dayanıklılık demektir. Ama gerçek güç bazen saldırmak değil, savunmayı bırakabilmektir.

SEN BİR GEYİKSİN

Tehlike hissettiğinde bedenin seni ortamdan uzaklaştırmak ister. Fiziksel ya da duygusal kaçış senin için hayatta kalma yoludur. Mesafe koymak seni regüle eder. Bu tepki sayesinde kendini korursun ama aynı zamanda yüzleşilmemiş duygular birikir. İlişkilerde “konuşmamak” senin en sık kullandığın savunmadır. Geyik refleksi; hassasiyet ve sezgiyle ilgilidir. Öğrenmen gereken şey, kaçmadan da güvende kalabileceğini fark etmek.

SEN BİR BAYKUŞSUN

Stres anında sistemin kilitlenir. Ne kaçarsın ne saldırırsın; bedenin ve zihnin donar. Bu genelde geçmişte bastırılmış yoğun duyguların sonucudur. İnsanlar seni soğukkanlı sansa da içeride fırtınalar kopar. Tepki verememek, suçluluk ve geç gelen pişmanlık yaratabilir. Baykuş refleksi; derin gözlem ve içgörü demektir. Ama harekete geçmediğinde bu bilgelik seni korumaz, içine hapseder.

SEN BİR TAVŞANSIN

Tehlike hissettiğinde uyum sağlarsın. Karşı tarafı sakinleştirmek, ortamı yumuşatmak ve kendini geri plana almak senin hayatta kalma stratejindir. Bu refleks seni empatik ve sevilir yapar; ancak uzun vadede kendi sınırlarını silikleştirir. “Hayır” diyememek, tükenmişlik yaratabilir. Tavşan refleksi; yüksek duygusal zekâya işaret eder. Gerçek iyileşme, başkalarını sakinleştirirken kendini feda etmemeyi öğrenmekle başlar.

