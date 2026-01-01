Kaçma/Savaşma Tepkine Göre Sen Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?

Tehlike, stres ya da duygusal baskı hissettiğimizde verdiğimiz tepkiler tesadüf değildir. Beynimiz bizi korumak için otomatik savunma mekanizmaları devreye sokar: savaşmak, kaçmak, donakalmak ya da uyum sağlamak. Bu refleksler sadece kriz anlarında değil; ilişkilerde, iş hayatında ve günlük kararlarımızda da kendini gösterir. Bu test, bilinçaltının stres anında seni hangi “hayvan moduna” soktuğunu psikolojik temelleriyle ortaya koyuyor. Rahatsız edici derecede tanıdık olabilir.

Hazırsan başlayalım!