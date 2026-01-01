Kaçma/Savaşma Tepkine Göre Sen Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Tehlike, stres ya da duygusal baskı hissettiğimizde verdiğimiz tepkiler tesadüf değildir. Beynimiz bizi korumak için otomatik savunma mekanizmaları devreye sokar: savaşmak, kaçmak, donakalmak ya da uyum sağlamak. Bu refleksler sadece kriz anlarında değil; ilişkilerde, iş hayatında ve günlük kararlarımızda da kendini gösterir. Bu test, bilinçaltının stres anında seni hangi “hayvan moduna” soktuğunu psikolojik temelleriyle ortaya koyuyor. Rahatsız edici derecede tanıdık olabilir.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Beklenmedik bir sorunla karşılaştığında ilk içgüdün ne olur?
4. Tartışma anlarında bedeninde en çok ne hissedersin?
5. Biri seni açıkça eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
6. Yoğun stres altındayken seni en çok zorlayan şey nedir?
7. Bir problem seni köşeye sıkıştırdığında ne olur?
8. Stresli anlarda başkaları seni nasıl görür?
9. Bir tehdit algıladığında zihnin nasıl çalışır?
10. Zor bir anda biri senden bir şey istediğinde…
SEN BİR KAPLANASIN
SEN BİR GEYİKSİN
SEN BİR BAYKUŞSUN
SEN BİR TAVŞANSIN
