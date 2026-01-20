Aşık Olmaktan Ne Kadar Korkuyorsun?
Aşk güzel şey… ama bazen biraz da ürkütücü. Kalbini açmak, kontrolü bırakmak, yeniden incinme ihtimali… Kimimiz “olsun yine severim” derken kimimiz içten içe frene basıyor. Peki sen aşık olmaktan gerçekten ne kadar korkuyorsun?
Haydi öğrenelim!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birine ilgi duymaya başladığını fark ettiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde aklında en çok ne kalıyor?
5. “Aşık olmak” senin için daha çok ne ifade ediyor?
6. Birinin sana ciddi duygular beslediğini hissettiğinde…
7. İlişkilerde en çok korktuğun şey hangisi?
8. Evlenme düşüncesi sende ne uyandırıyor?
9. Bir ilişkide sorun çıktığında genelde ne yaparsın?
10. Aşık olunca kendini nasıl hissedersin?
