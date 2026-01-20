onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Aşık Olmaktan Ne Kadar Korkuyorsun?

Aşık Olmaktan Ne Kadar Korkuyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 14:01

Aşk güzel şey… ama bazen biraz da ürkütücü. Kalbini açmak, kontrolü bırakmak, yeniden incinme ihtimali… Kimimiz “olsun yine severim” derken kimimiz içten içe frene basıyor. Peki sen aşık olmaktan gerçekten ne kadar korkuyorsun?

Haydi öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Birine ilgi duymaya başladığını fark ettiğinde ilk tepkin ne olur?

4. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde aklında en çok ne kalıyor?

5. “Aşık olmak” senin için daha çok ne ifade ediyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Birinin sana ciddi duygular beslediğini hissettiğinde…

7. İlişkilerde en çok korktuğun şey hangisi?

8. Evlenme düşüncesi sende ne uyandırıyor?

9. Bir ilişkide sorun çıktığında genelde ne yaparsın?

10. Aşık olunca kendini nasıl hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

%15–30

Aşık olmaktan çok korkmuyorsun. Senin için aşk; hayatın risklerinden biri değil, doğal bir parçası. Geçmişte canın yanmış olsa bile bunu genelleştirmiyor, her ilişkiyi kendi içinde değerlendiriyorsun. Bu da seni duygusal olarak esnek ve iyileşmeye açık biri yapıyor. İlişkilerde duygularını bastırmak yerine ifade etmeyi tercih ediyorsun. Bağlanmak senin için bir tehdit değil, aksine bağ kurabildiğini hissettiğin bir alan. Kontrolü tamamen kaybetmekten korkmuyorsun çünkü kendine güveniyorsun. Bu tutum seni hem çekici hem de ilişkilerde dengeli biri yapıyor. Tek riskin, bazen fazla iyimser olmak. Ama genel olarak kalbin açık ve aşka dair korkun oldukça düşük.

%35–55

Aşık olmaktan korkmuyorsun ama tamamen de rahat değilsin. İçinde “ya yine olursa?” sorusu dolaşıyor. Bu yüzden ilişkilerde acele etmiyor, karşı tarafı tartarak ilerliyorsun. Bu bir savunma mekanizması ama sağlıksız değil. Geçmiş deneyimlerin sana ders vermiş. Artık duygularını hemen ortaya koymak yerine önce güven arıyorsun. Aşk senin için hâlâ değerli ama plansız ve kontrolsüz değil. Doğru kişiyle karşılaştığında yavaş yavaş açılıyorsun. Senin aşka dair korkun, kapıyı kapatmıyor; sadece aralık bırakıyor.

%60–80

Aşık olmak sende net bir tedirginlik yaratıyor. Bunun nedeni genellikle geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları ya da duygusal olarak çok fazla yüklenmiş olman. Kalbini açmanın bedelini bildiğin için artık daha mesafelisin. İlişkilerde kontrol senin için çok önemli. Sevdiğini hissettiğin anda geri çekilme eğilimin olabilir. Bu, sevgisiz olduğun anlamına gelmez; sadece kendini korumaya çalışıyorsun. Aslında derin bağlar kurabilecek bir yapın var ama korku, önüne set çekiyor. Senin için aşk, güvenle ve zamanla mümkün.

%85–100

Aşık olmak senin için romantik bir ihtimalden çok ciddi bir risk. Kalbini açmak, savunmasız kalmak ve kontrolü kaybetmek sana fazlasıyla ürkütücü geliyor. Bu yüzden ya ilişkilerden uzak duruyor ya da yüzeyde kalıyorsun. Geçmişte yaşananlar seni sertleştirmiş olabilir. Sevilmek istiyorsun ama bunun bedelini ödemekten korkuyorsun. Bu da seni dışarıdan güçlü ama içten içe yorgun biri yapıyor. Aşk senin için imkânsız değil ama şu anki psikolojin “önce ben güvende olayım” diyor. Belki de aşktan değil, yanlış yerde savunmasız kalmaktan korkuyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın