Aşık Olmaktan Ne Kadar Korkuyorsun?

Aşık olmaktan çok korkmuyorsun. Senin için aşk; hayatın risklerinden biri değil, doğal bir parçası. Geçmişte canın yanmış olsa bile bunu genelleştirmiyor, her ilişkiyi kendi içinde değerlendiriyorsun. Bu da seni duygusal olarak esnek ve iyileşmeye açık biri yapıyor. İlişkilerde duygularını bastırmak yerine ifade etmeyi tercih ediyorsun. Bağlanmak senin için bir tehdit değil, aksine bağ kurabildiğini hissettiğin bir alan. Kontrolü tamamen kaybetmekten korkmuyorsun çünkü kendine güveniyorsun. Bu tutum seni hem çekici hem de ilişkilerde dengeli biri yapıyor. Tek riskin, bazen fazla iyimser olmak. Ama genel olarak kalbin açık ve aşka dair korkun oldukça düşük.