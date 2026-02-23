onedio
Sen Hangi Yeraltı Karakterisin?

Tuğba Karakoç
23.02.2026 - 10:10

Güç, sadakat, ihanet, strateji, aşk ve hayatta kalma… Yeraltı dünyasında kimse tamamen masum değil ama herkesin bir kodu var. Peki sen kriz anında sakin kalan stratejist misin, yoksa duygularıyla hareket eden asi ruh mu? Hazırsan içgüdülerini dinle. Çünkü yeraltında herkes bir rol oynar… ama gerçek karakter kriz anında ortaya çıkar.

