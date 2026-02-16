onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin Zihnin Geçmişte mi Gelecekte mi?

Senin Zihnin Geçmişte mi Gelecekte mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.02.2026 - 16:01

Bazı insanlar anı yaşadığını sanır ama aslında yıllar öncesinde takılı kalmıştır. Bazılarıysa daha gerçekleşmemiş senaryoların içinde kaybolur gider… Peki ya sen? Zihnin daha çok geçmişte mi, yoksa sürekli geleceği mi kurcalıyor? Yoksa nadir bulunan o “anda kalabilen” insanlardan mısın? Bu test; psikoloji, aşk hayatı, hayata bakış açın ve karar alma biçimin üzerinden zihninin hangi zaman diliminde yaşadığını ortaya çıkaracak. 

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin Zihnin Geçmişte mi Gelecekte mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın