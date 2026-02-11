onedio
Davranışların Gösteriyor! Kendini Sevmiyor Olabilir misin?

Tuğba Karakoç
11.02.2026 - 17:28

Bazen “iyiyim” deriz ama davranışlarımız başka şeyler anlatır. Sürekli kendini geri plana atmak, başarılarını küçümsemek, başkalarına gösterdiğin anlayışı kendine göstermemek… Bunlar tesadüf olmayabilir. Bu test, seni suçlamak ya da etiketlemek için değil; sadece durup kendine dışarıdan bakabilmen için hazırlandı. Cevap verirken güçlü görünmeye çalışma. Çünkü bazen en cesur şey, kendinle dürüst olmaktır.

Haydi başlayalım!

