Senin Bakışların Aslında Ne Diyor?

Bazı bakışlar konuşmadan her şeyi anlatır. Kimisi “gel” der, kimisi “yaklaşma”, kimisi ise insanın içini okur gibi bakar. Peki senin bakışların ne söylüyor? Güç mü, kırılganlık mı, mesafe mi, yoksa derin bir hikaye mi? Bu test; ilişkilerdeki duruşundan psikolojine, sosyal hayattaki enerjinden kendinle olan ilişkine kadar bakışlarının altında yatan mesajı ortaya çıkarıyor.

Hazırsan başla!