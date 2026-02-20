Sadece Piyano Sesiyle Ruhunuzu Yıkacak 15 Yapıt
Bazen tek bir piyano sesi, onlarca enstrümanın anlatamadığını anlatır. Tuşlara dokunan her nota, ruhun en derin köşelerine sessizce ulaşır. Bu listede sözlere ihtiyaç duymayan, duygularını arındıracak başyapıtlar var. Gözlerini kapat, nefesine odaklan ve piyanonun seni alıp götürmesine izin ver.
Ruhunu yıkayan o saf müzikle baş başa kalmaya hazır ol👇🏻
1. Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche
2. Frédéric Chopin – Nocturne Op.9 No.2
3. Yann Tiersen - Comptine d'un autre été (Amélie)
4. Ludovico Einaudi – Una Mattina
5. Erik Satie – Gymnopédie No.1
6. Max Richter – Written on the Sky
7. Nils Frahm – Ambre
8. Beethoven - Moonlight Sonata
9. Joep Beving – Sleeping Lotus
10. Philip Glass – Opening
11. Dustin O’Halloran – Opus 23
12. Yiruma – River Flows in You
13. Claude Debussy – Clair de Lune
14. Ólafur Arnalds – Saman
15. Frédéric Chopin – Prelude Op.28 No.4
