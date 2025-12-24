onedio
ABD’nin 16 Yıllık En Popüler Restoran Zinciri İflas Başvurusunda Bulundu

ABD'nin 16 Yıllık En Popüler Restoran Zinciri İflas Başvurusunda Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.12.2025 - 12:06

ABD'nin 16 yıldır hizmet veren en ünlü et restoranı iflas başvurusunda bulundu. 2009 yılında kapılarını açan Ray Ray’s isimli restoran iflas başvurusunun nedeni olarak et fiyatlarındaki artışı gösterdi. Marka, 19 Aralık’ta resmen iflas başvurusunda bulunmadan önce bazı restoranlarını kapadı. İlk iki şube 12 Kasım’da kapanırken restoranın internet sitesinde göre yalnızca dört şube açık bırakıldı.

ABD'nin en ünlü zincir restoranı artan et fiyatları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

ABD'nin en ünlü zincir restoranı artan et fiyatları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

ABD'de 2009 yılından bu yana hizmet veren Ray Ray's isimli restoran iflas başvurusunda bulundu. 12 Kasım’da ilk şubenin kapanmasıyla başlayan süreçte şirket tarafından yapılan açıklamada dört restoranın açık olduğu belirtildi. 

16 yıldır en sevilen restoran haline gelen Ray Ray’s, iflas başvurusunun nedeni olarak sığır eti fiyatlarındanki artışı gösterdi. 

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ülkede kıyma perakende fiyatları Ağustos 2025’te, Ağustos 2024’e kıyasla yüzde 13 arttı.

Şirketin 1 milyon-10 milyon dolar arasında borcu bulunuyor.

Şirketin 1 milyon-10 milyon dolar arasında borcu bulunuyor.

Şirketin iflasının kabul edilip edilmemesi mahkemeden çıkacak karar bağlı. Ray Ray’s bu süre boyunca faaliyetlerine devam edecek ve borçlarını yapılandırmaya başlayacak. 

ABD Ohio Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunulan belgelere göre Ray Ray’s’in 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında varlık ve borcu bulunuyor.

ABD'de iflas başvurusu 'Chapter 11 (Bölüm 11)' Türkiye'nin konkordato uygulamasıyla benzerlik gösteriyor. İflas koruması olarak adlandırılan bu uygulama bir şirketin borçlarını yapılandırırken faaliyetlerine devam etmesine olanak tanıyor.

