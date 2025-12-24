ABD’nin 16 Yıllık En Popüler Restoran Zinciri İflas Başvurusunda Bulundu

Şirketin iflasının kabul edilip edilmemesi mahkemeden çıkacak karar bağlı. Ray Ray’s bu süre boyunca faaliyetlerine devam edecek ve borçlarını yapılandırmaya başlayacak.

ABD Ohio Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunulan belgelere göre Ray Ray’s’in 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında varlık ve borcu bulunuyor.

ABD'de iflas başvurusu 'Chapter 11 (Bölüm 11)' Türkiye'nin konkordato uygulamasıyla benzerlik gösteriyor. İflas koruması olarak adlandırılan bu uygulama bir şirketin borçlarını yapılandırırken faaliyetlerine devam etmesine olanak tanıyor.