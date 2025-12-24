ABD’nin 16 Yıllık En Popüler Restoran Zinciri İflas Başvurusunda Bulundu
ABD'nin 16 yıldır hizmet veren en ünlü et restoranı iflas başvurusunda bulundu. 2009 yılında kapılarını açan Ray Ray’s isimli restoran iflas başvurusunun nedeni olarak et fiyatlarındaki artışı gösterdi. Marka, 19 Aralık’ta resmen iflas başvurusunda bulunmadan önce bazı restoranlarını kapadı. İlk iki şube 12 Kasım’da kapanırken restoranın internet sitesinde göre yalnızca dört şube açık bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'nin en ünlü zincir restoranı artan et fiyatları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirketin 1 milyon-10 milyon dolar arasında borcu bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İyi oldu öğrendiğimiz