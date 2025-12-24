Ticaret Bakanlığı Asgari Ücret Zamlarını Önlemek İçin Harekete Geçti
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak açıklanmıştı. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte vatandaşlar, ürünlere yapılacak zamlar konusunda endişe yaşamaya başladı. Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrasında ürünlerine fahiş zam yapacak firmaların takibe alındığını ve bu tür artışlara ciddi cezalar uygulanacağını açıkladı.
Asgari ücret zammının belli olmasının ardından marketler de sattıkları ürünlerin fiyatlarını değiştirmeye başlamıştı.
