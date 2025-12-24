onedio
Ticaret Bakanlığı Asgari Ücret Zamlarını Önlemek İçin Harekete Geçti

İsmail Kahraman
24.12.2025 - 10:31

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak açıklanmıştı. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte vatandaşlar, ürünlere yapılacak zamlar konusunda endişe yaşamaya başladı. Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrasında ürünlerine fahiş zam yapacak firmaların takibe alındığını ve bu tür artışlara ciddi cezalar uygulanacağını açıkladı.

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından marketler de sattıkları ürünlerin fiyatlarını değiştirmeye başlamıştı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, asgari ücret artışının bahane edilerek yapılan zamlara izin verilmeyeceği duyuruldu.

Belirlenen asgari ücretin, çalışma hayatına, üretim yapısına ve ülke ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, asgari ücret artışının fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olduğu, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Bakanlığımız koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, il ticaret müdürlükleri ve il tarım müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir.”

Vatandaşların, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde Bakanlığa ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmalarının önem arz ettiği belirtilen açıklamada, yapılan her bildirimin titizlikle değerlendirildiği ve işleme alındığına dikkat çekildi.

Açıklamada, gerekli hâllerde idari para cezalarının istisnasız uygulanacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir. Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir.”

