Bugün İndirimde Neler Var? 24 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 12:09

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 24 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! L'Oréal indiriminden Camper ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 24.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Anthony Jackson Ultra Hafif ABS valiz seti, farklı boy seçenekleriyle seyahatlerin favorisi olmaya aday!

Dayanıklı ABS gövdesi, hafif yapısı ve pratik tekerlek sistemiyle hem iş hem tatil yolculuklarında konforlu bir seyahat deneyimi sunacak.

Bugün %27 indirimiyle yılın en düşük fiyatı!

Linki burada

Comb Yıldızlı Gökyüzü Gece Lambası, astronot tasarımı ve projektör özelliğiyle bulunduğu ortama bambaşka bir hava katıyor.

Tavana ve duvarlara yansıttığı yıldızlı gökyüzü efekti sayesinde odanızı hem dekoratif hem de huzurlu bir ambiyansa dönüştürüyor.

Linki burada

CAMPER Mil Brogues Erkek Ayakkabı, şık kombinlerin vazgeçilmez parçası olmaya aday!

Rahat tabanı ve kaliteli işçiliği sayesinde uzun süre konforlu bir kullanım sunar. Gardırobunda hem smart casual hem de zamansız, zarif bir dokunuş arayan erkekler için favori bir tercih.

Şu anda yılın en düşük fiyatıyla!

Linki burada

Caprisun Safari (Portakallı, Ananaslı, Mandalinalı) 200 ml x 20 Adet

Capri-Sun Safari, özellikle meyveli içecekleri sevenler için harika bir atıştırmalık eşlikçisi!

Şu an  % 12 indirimli fiyatıyla sunulduğu için stoklamak için güzel bir fırsat!

Linki burada

L'Oréal'de 3 al 2 öde fırsatına ek 75 TL kupon indirimini kaçırmayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Maxi-Cosi markalı ürünlerde fırsatlar %40'a varan indirim!

Maxi-Cosi Leona2 Çift Yönlü Bebek Arabası, hem ebeveyn hem bebek konforunu ön planda tutan şık ve kullanışlı bir model.

Sepete özel fiyatı 21.990,40 TL.

Linki burada

Matt Notebook Ajandalarda %10 İndirim Fırsatı!

Yeni yılda “kendime daha iyi bir düzen kuracağım” diyorsan bu ajandalara mutlaka bir göz at.

Ajandalar  burada

Solo Asılabilir Kağıt Havlu ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatını keşfet!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Wefood tüm ürünlerde %45'e varan indirim fırsatını kaçırmayın!

Wefood Pirinç Patlağı 100 g, atıştırmalık alışkanlıklarınızı bir üst seviyeye taşıyacak hafif, çıtır ve tamamen doğal bir lezzet! 

Linki burada

Lansmana Özel Creatine %40 indirimli uygun fiyatıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan!

'onedio' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Cilt Yatıştırıcı Tonik, şu an %60 indirimle piyasadaki en uygun fiyat avantajıyla sunuluyor!

Ciltteki tahrişi yatıştırmak ve hassas ciltleri nemlendirmek amacıyla formüle edilmiş bu toniği mutlaka denemelisiniz.

İndirimli fiyatı 219.96 TL.

Linki burada

Ceketler %70'e Varan İndirimlerle!

Void’in şahane ceketleri, bu kış kombinlerinizin favorisi olacak.

'onedio10' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Linki burada

