Sezonun İlk Finaliydi: Aşk ve Gözyaşı'nın "Yeni Bölüm"le Yayınlanması Kafa Karıştırdı
ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, düşük reytingleri nedeniyle final kararı aldı. Bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekran yolculuğuna son veren dizinin final yerine yeni bölümüyle ekrana gelmesi kafa karıştırdı. Aşk ve Gözyaşı dizisinin final kararının iptal olduğu düşünülürken Birsen Altuntaş'tan açıklama geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı, bu akşam yayınlanan bölümüyle final yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk ve Gözyaşı'nın final bölümü yerine yeni bölümüyle ekrana geleceği duyurulunca finalin iptal olduğu düşünüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın