Sezonun İlk Finaliydi: Aşk ve Gözyaşı'nın "Yeni Bölüm"le Yayınlanması Kafa Karıştırdı

Sezonun İlk Finaliydi: Aşk ve Gözyaşı'nın "Yeni Bölüm"le Yayınlanması Kafa Karıştırdı

Barış Arduç Hande Erçel yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2025 - 19:48

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, düşük reytingleri nedeniyle final kararı aldı. Bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekran yolculuğuna son veren dizinin final yerine yeni bölümüyle ekrana gelmesi kafa karıştırdı. Aşk ve Gözyaşı dizisinin final kararının iptal olduğu düşünülürken Birsen Altuntaş'tan açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı, bu akşam yayınlanan bölümüyle final yapıyor.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı, bu akşam yayınlanan bölümüyle final yapıyor.

Sezonun ilk finali olmasıyla öne çıkan Aşk ve Gözyaşı, cuma akşamları Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ben Onun Annesiyim dizileri karşısında beklenen reyting başarısını elde edemedi. 7. bölümüyle final yapacağı duyurulan dizinin yeni bölümüyle ekrana gelmesi kafa karıştırdı.

Aşk ve Gözyaşı'nın final bölümü yerine yeni bölümüyle ekrana geleceği duyurulunca finalin iptal olduğu düşünüldü.

Aşk ve Gözyaşı'nın final bölümü yerine yeni bölümüyle ekrana geleceği duyurulunca finalin iptal olduğu düşünüldü.

Birsen Altuntaş, finalin iptal olmadığını ve dizi setinin toplanarak ekiple vedalaşıldığını açıkladı. Bakalım Aşk ve Gözyaşı'nın final bölümünde neler yaşanacak?

