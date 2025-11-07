onedio
Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in En Çok Reyting Alan Sahnelerini Açıkladı

Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in En Çok Reyting Alan Sahnelerini Açıkladı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2025 - 17:01

Kanal D ekranlarında damga vuran aşiret dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. X'teki reyting uzmanı, Uzak Şehir'in son bölümünde en çok hangi sahnelerden reyting aldığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yılların reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, yeni bölümüyle yine muazzam bir reyting oranı elde etti.

Son yılların reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, yeni bölümüyle yine muazzam bir reyting oranı elde etti.

16 bandında izlenme oranı alan Uzak Şehir'in başarısı artık herkes tarafından kabul edilirken elde ettiği bu reytingleri hangi sahnelerin etkilediğini epey merak ediyoruz. Seyircinin hangi hikayeden etkilenip ekran başından kalkmadığı konusunda reyting uzmanından açıklama geldi.

X'teki reyting uzmanı, Uzak Şehir'in en çok izlenen ve reyting alan sahnelerini açıkladı.

X'teki reyting uzmanı, Uzak Şehir'in en çok izlenen ve reyting alan sahnelerini açıkladı.

Reyting uzmanı, en çok reyting getiren sahnenin Deniz'in Alya'ya çiçek verdiği sahne olduğunu açıklarken aynı zamanda patlamada Kaya'nın ölüp ölmediğini merak eden seyircinin reklam arasından sonra muazzam bir geri dönüş sağladığını açıkladı.

Uzman aynı zamanda Uzak Şehir fragmanının 6,5 reyting alarak sezonun en çok izlenen fragmanı olduğunun altını çizdi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
