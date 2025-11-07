onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzman Psikolog Çocuk Oyuncuların Diziler Nedeniyle Yaşayabileceği Travmalara Dair Açıklama Yaptı

Uzman Psikolog Çocuk Oyuncuların Diziler Nedeniyle Yaşayabileceği Travmalara Dair Açıklama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2025 - 16:21

Geçmişten bugüne dizilerde çocuk oyunculara yer verildiğini gördük ve görüyoruz. Ancak Uzman Psikolog Ramazan Saygın Şimşek bu durumun doğru olmadığını dile getirdi ve önüne geçilmesi gerektiğini anlattı. Çocukların gerçek ile hayali ayırt edememesi nedeniyle dizilerde kavga sahnelerine şahit olmasının sağlıklı olmadığını belirtti. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dizilerde çocuk oyunculara destek olmak adına pedagogların da yer aldığı biliniyor. Ancak videoyu izleyenler de çocuk oyuncuların travma yaşayabileceği ihtimaline katıldı. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın