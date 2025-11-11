onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa Tarafından Öldürülen Doğa'nın Duyduğu Son Sözler Epey Şaşırttı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.11.2025 - 08:41

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde başrol Sıla Türkoğlu, Doğa karakterine veda edecek. Diziden ayrılan Doğa ve Işıl, Mustafa karakteri tarafından öldürülüyor. Doğa'nın ölmeden önce duyduğu son sözler ise duyanları epey şaşırttı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa, Doğa ve Işıl yeni bölümde ölüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 113. bölümünde Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Sıla Türkoğlu, diziye ölerek veda edecek. Mustafa'nın Işıl'ı tekneyle öldürme planı yaptığı dizide tekneye bir de Doğa'nın binmesi ortalığı karıştırıyor. Işıl'la beraber canına kıymaya hazırlanan Mustafa'nın Doğa'yı da görmesiyle söz konusu durumdan vazgeçse de fragmanda iş işten geçiyor.

Doğa'nın ölmeden önce duyduğu son sözler ise sosyal medyaya damga vurdu.

1. sezondan beri Kıvılcım'ın "Aptal" dediği Doğa, ölmeden önce Mustafa'nın kendisine "Aptal" dediğini duyuyor.

Senaristin bu detayı bilerek verip vermediği kesin olmasa da söz konusu detay kısa sürede viral oldu ve seyirciyi epey şaşırttı. Peki, siz Doğa'nın ölmeden önce kendisine 'Aptal' denmesini duymasına ne diyorsunuz?

Sıla Türkoğlu'nun en sevdiği repliğin "Aptal Doğa" olduğunu da eklemeden geçmeyelim!

