Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa Tarafından Öldürülen Doğa'nın Duyduğu Son Sözler Epey Şaşırttı
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde başrol Sıla Türkoğlu, Doğa karakterine veda edecek. Diziden ayrılan Doğa ve Işıl, Mustafa karakteri tarafından öldürülüyor. Doğa'nın ölmeden önce duyduğu son sözler ise duyanları epey şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa, Doğa ve Işıl yeni bölümde ölüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. sezondan beri Kıvılcım'ın "Aptal" dediği Doğa, ölmeden önce Mustafa'nın kendisine "Aptal" dediğini duyuyor.
Sıla Türkoğlu'nun en sevdiği repliğin "Aptal Doğa" olduğunu da eklemeden geçmeyelim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın