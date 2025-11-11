Taşacak Bu Deniz'de Esme, Eleni'nin Kızı Olduğunu Öğrenmesine Ramak Kala Kandırılıyor!

Dizinin 6. bölümünden yayınlanan ilk fragmanda Oruç'un gerçeği Esme'ye söylediğini duymuştuk. Ancak ne yazık ki işler bizim istediğimiz kadar hızlı ilerlemeyecek gibi.

Taşacak Bu Deniz 6. bölüm 2. fragmanda Esme'nin DNA testi yaptırdığı ve Oruç'un Eleni'nin annesi olarak bir kadınla çıkageldiği görülüyor. İzleyici de DNA testi sonuçlarının değiştirildiğini ve Oruç'un 'anne' olarak Hicran'ı getirdiğini düşündü. İyice karışmış gibi görünen bu işler nasıl çözülecek bilemiyoruz.