onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'de Esme, Eleni'nin Kızı Olduğunu Öğrenmesine Ramak Kala Kandırılıyor!

Taşacak Bu Deniz'de Esme, Eleni'nin Kızı Olduğunu Öğrenmesine Ramak Kala Kandırılıyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.11.2025 - 08:27

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 5. bölümüyle 10+ reyting almayı başaran Taşacak Bu Deniz'in 6. bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Oruç'un tüm gerçekleri öğrendiği fragmanda ne yazık ki işler Esme ve Eleni için aynı şekilde ilerlemedi. İzleyici, fragmandan yaşanacakları çözerek Oruç'a yüklendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz'in beşinci bölümünde Oruç ve Eleni, Eleni'nin annesini bulmak üzere İstanbul'a gitmişti.

Taşacak Bu Deniz'in beşinci bölümünde Oruç ve Eleni, Eleni'nin annesini bulmak üzere İstanbul'a gitmişti.

Dizinin 6. bölümünden yayınlanan ilk fragmanda Oruç'un gerçeği Esme'ye söylediğini duymuştuk. Ancak ne yazık ki işler bizim istediğimiz kadar hızlı ilerlemeyecek gibi.

Taşacak Bu Deniz 6. bölüm 2. fragmanda Esme'nin DNA testi yaptırdığı ve Oruç'un Eleni'nin annesi olarak bir kadınla çıkageldiği görülüyor. İzleyici de DNA testi sonuçlarının değiştirildiğini ve Oruç'un 'anne' olarak Hicran'ı getirdiğini düşündü. İyice karışmış gibi görünen bu işler nasıl çözülecek bilemiyoruz.

Taşacak Bu Deniz 6. Bölüm 2. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın