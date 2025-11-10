onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Mustafa ve Işıl Ölüyor! Ölüm Nedenleri Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Mustafa ve Işıl Ölüyor! Ölüm Nedenleri Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 21:45

Kızılcık Şerbeti'nde Yaprak Dökümü bu hafta yaşanıyor. Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz'ın diziden nasıl ayrılacağı merak edilirken bu hafta yayınlanacak bölümde Doğa, Işıl ve Mustafa'nın birlikte öldükleri ortaya çıktı. 

Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrılacak? Doğa, Işıl ve Mustafa nasıl öldü?

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak dört isim belli olmuştu. Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak dört isim belli olmuştu. Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.

Oyuncuların ve karakterlerin diziden nasıl ayrılacakları ise merak konusuydu. Doğa, Mustafa ve Işıl'ın birlikte öldüğü ortaya çıktı.

Dizinin yeni bölümünde Mustafa, bir kayıkta Işıl'la birlikteyken ve muhtemelen ona saldıracakken Doğa da yanlarına geliyor. Orada boğuşurlarken bir gemi geliyor ve tekneye çarpıyor. Doğa, Işıl ve Mustafa bu kaza sonucu hayatını kaybediyor.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Fragmanı:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
