Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Mustafa ve Işıl Ölüyor! Ölüm Nedenleri Belli Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nde Yaprak Dökümü bu hafta yaşanıyor. Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz'ın diziden nasıl ayrılacağı merak edilirken bu hafta yayınlanacak bölümde Doğa, Işıl ve Mustafa'nın birlikte öldükleri ortaya çıktı.
Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrılacak? Doğa, Işıl ve Mustafa nasıl öldü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak dört isim belli olmuştu. Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Fragmanı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın