Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Mustafa ve Işıl Ölüyor! Ölüm Nedenleri Belli Oldu!

Oyuncuların ve karakterlerin diziden nasıl ayrılacakları ise merak konusuydu. Doğa, Mustafa ve Işıl'ın birlikte öldüğü ortaya çıktı.

Dizinin yeni bölümünde Mustafa, bir kayıkta Işıl'la birlikteyken ve muhtemelen ona saldıracakken Doğa da yanlarına geliyor. Orada boğuşurlarken bir gemi geliyor ve tekneye çarpıyor. Doğa, Işıl ve Mustafa bu kaza sonucu hayatını kaybediyor.