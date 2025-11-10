onedio
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Rekabeti Sürüyor: Haftanın (3-9 Kasım) En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 17:22

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri geçtiğimiz haftanın da zirvesinde yer alan yapımlar oldu. Kızılcık Şerbeti yalnızca bir kategoride listeye girmeyi başarırken, özellikle Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet sürdü. 

Geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler izlendi?

Geçtiğimiz hafta televizyon ekranlarında toplam 25 dizi yayınlandı.

Reyting sonuçlarının büyük önem taşıdığının bir kez daha anlaşıldığı haftada 3 dizi için final kararı alındı. Aşk ve Gözyaşı, Aynadaki Yabancı ve Ben Onun Annesiyim dizileri sezonun erken final kararı alınan üç dizisi oldu. Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Halef Köklerin Çağrısı, Teşkilat, Güller ve Günahlar ile Kızılcık Şerbeti bu hafta da en çok izlenen yapımlar olmayı başardı. Reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet sürüyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

3-9 Kasım haftasında en çok izlenen diziler belli oldu.

Total:

1. Uzak Şehir

2. Taşacak Bu Deniz

3. Eşref Rüya

4. Güller ve Günahlar

5. ⁠Halef Köklerin Çağrısı

AB:

1. Uzak Şehir

2. Taşacak Bu Deniz

3. Eşref Rüya

4. Kızılcık Şerbeti

5. Güller ve Günahlar

ABC1:

1. Uzak Şehir

2. Taşacak Bu Deniz

3. Eşref Rüya

4. Güller ve Günahlar

5. Kızılcık Şerbeti

