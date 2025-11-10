Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Rekabeti Sürüyor: Haftanın (3-9 Kasım) En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri geçtiğimiz haftanın da zirvesinde yer alan yapımlar oldu. Kızılcık Şerbeti yalnızca bir kategoride listeye girmeyi başarırken, özellikle Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet sürdü.

Geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler izlendi?