Kızılcık Şerbeti'nde Doğa Dönemi Bitti: Sıla Türkoğlu, Çekimlerinin Sonlanmasıyla Veda Pastasını Paylaştı



Elif Sude Yenidoğan

10.11.2025 - 13:43

Kızılcık Şerbeti cephesinde günlerdir konuşulan ayrılık resmileşmişti. Diziye ilk bölümden beri Doğa karakteriyle damga vuran Sıla Türkoğlu, ekibe veda edecekti. Haber, hem sosyal medyada hem de dizi kulislerinde kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşmişti. Ayrılığın 113. bölümde gerçekleşeceği açıklandı. Türkoğlu’nun çekimleri sonlandı. Veda paylaşımı ise dikkat çekti.

Show TV'de yayınlanan ve dördüncü sezonunu sürdüren Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterinin yolculuğu sona eriyor.



Yapımcı Faruk Turgut, X hesabından yaptığı açıklamada “Dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir” diyerek ayrılığı resmen duyurmuştu.  Turgut, oyuncunun aslında sezon başında ayrılmak istediğini, kendi ricasıyla 113. bölüme kadar devam ettiğini de eklemişti. Paylaşımında, genç yıldıza teşekkür edip kariyerinde daha büyük başarılar dilemişti. Sıla Türkoğlu ise aynı platformda yayımladığı mesajda “Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim” sözleriyle karşılık vermişti. Türkoğlu’nun çekimleri sonlandı bu hafta yayınlanan bölümle diziden ayrılacak.

Şimdiyse erkek arkadaşı Ata Ayyıldız'ın veda jestini paylaştı.



“Veda pastam, çiçeğim ve hayatımın en büyük şansı” notunu düştü.


Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
