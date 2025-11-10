Kızılcık Şerbeti’nde Doğa Dönemi Bitti: Sıla Türkoğlu, Çekimlerinin Sonlanmasıyla Veda Pastasını Paylaştı

Yapımcı Faruk Turgut, X hesabından yaptığı açıklamada “Dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir” diyerek ayrılığı resmen duyurmuştu. Turgut, oyuncunun aslında sezon başında ayrılmak istediğini, kendi ricasıyla 113. bölüme kadar devam ettiğini de eklemişti. Paylaşımında, genç yıldıza teşekkür edip kariyerinde daha büyük başarılar dilemişti. Sıla Türkoğlu ise aynı platformda yayımladığı mesajda “Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim” sözleriyle karşılık vermişti. Türkoğlu’nun çekimleri sonlandı bu hafta yayınlanan bölümle diziden ayrılacak.