Final İddiaları Dolanıyor: Engin Akyürek’in Başrolündeki Bereketli Topraklar Dizisi Reytinglerde Çakıldı

Elif Sude Yenidoğan
10.11.2025 - 15:50

Bereketli Topraklar dizisi yeni sezon açılışını yaptı. Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrolü paylaştığı dizi Adana’da geçiyor ve köklü Bereketoğlu ailesini konu alıyor. Geçtiğimiz gün (9 Kasım Pazar) ikinci bölümüyle ekranlara gelen dizinin reyting sonuçları merakla beklenirken ne yazık ki yüksek bir sonuç elde edemediği görüldü. Hal böyle olunca final tahminleri de geldi, izleyici yorumları da.

Engin Akyürek’in projeyle anlaşması aslında epey ilgi görmüş ve merak uyandırmıştı.

Engin Akyürek’in projeyle anlaşması aslında epey ilgi görmüş ve merak uyandırmıştı.

Ancak dizi başlayınca aynı etki devam etmedi. Henüz final ihtimalini konuşmak için erken. Ancak dizi reyting sonuçlarında Total'de 2,36 ile 9. sırada, AB'de 1,87 ile 13. sırada, ABC1’de de 2,32 ile 8. sırada yer aldı.

İşte birkaç yorum 👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

