Final İddiaları Dolanıyor: Engin Akyürek’in Başrolündeki Bereketli Topraklar Dizisi Reytinglerde Çakıldı

Bereketli Topraklar dizisi yeni sezon açılışını yaptı. Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrolü paylaştığı dizi Adana’da geçiyor ve köklü Bereketoğlu ailesini konu alıyor. Geçtiğimiz gün (9 Kasım Pazar) ikinci bölümüyle ekranlara gelen dizinin reyting sonuçları merakla beklenirken ne yazık ki yüksek bir sonuç elde edemediği görüldü. Hal böyle olunca final tahminleri de geldi, izleyici yorumları da.