onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Finaller ve Reytingler Jön Devri Bitiyor Dedirtti: X Kullanıcıları Aynı Yüzleri İzlemeyi Yine Eleştirdi

Finaller ve Reytingler Jön Devri Bitiyor Dedirtti: X Kullanıcıları Aynı Yüzleri İzlemeyi Yine Eleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.11.2025 - 15:11

Televizyon dünyası yeni sezon açılışını yapmasıyla birlikte yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Diziseverler X platformunu oldukça aktif kullanıyor. Beğenilerini de eleştirilerini de X üzerinden dile getiriyor. Son zamanlarda ise sıkça gündeme gelen bir konu var, o da aynı yüzlerin ekranda olması. Şimdiyse kimi dizilerin erken final yapması ya da beklediği reytingi alamamasıyla diziseverler, jön devrinin bittiğini dile getirdi. Gelin yorumlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey bu tweet ile başladı 👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın