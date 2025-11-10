Finaller ve Reytingler Jön Devri Bitiyor Dedirtti: X Kullanıcıları Aynı Yüzleri İzlemeyi Yine Eleştirdi

Televizyon dünyası yeni sezon açılışını yapmasıyla birlikte yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Diziseverler X platformunu oldukça aktif kullanıyor. Beğenilerini de eleştirilerini de X üzerinden dile getiriyor. Son zamanlarda ise sıkça gündeme gelen bir konu var, o da aynı yüzlerin ekranda olması. Şimdiyse kimi dizilerin erken final yapması ya da beklediği reytingi alamamasıyla diziseverler, jön devrinin bittiğini dile getirdi. Gelin yorumlara birlikte bakalım!