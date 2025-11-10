onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İsim Değiştirmesi İçin RTÜK Süre Tanımıştı... Marka Krizinde Kritik Gelişme: NOW TV Kapatılabilir!

İsim Değiştirmesi İçin RTÜK Süre Tanımıştı... Marka Krizinde Kritik Gelişme: NOW TV Kapatılabilir!

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 23:04

NOW TV'nin İstanbul NOW TV ile yaşadığı marka krizinde kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce RTÜK cezasıyla karşı karşıya kalan NOW TV, Ocak 2025’te RTÜK kararıyla logosunu değiştirmek ve siyah logoya geçmek zorunda kalmıştı. Ancak son gelişmelerin ardından RTÜK'ün NOW TV'yi kapatabileceği öğrenildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fox TV, adının NOW TV olarak değişmesinin ardından İstanbul NOW TV ile davalık olmuştu.

Fox TV, adının NOW TV olarak değişmesinin ardından İstanbul NOW TV ile davalık olmuştu.

İstanbul NOW TV ile yaşanan marka krizinde, kanal uzun bir hukuk mücadelesi vermiş ve Ocak 2025’te RTÜK kararıyla logosunu değiştirmek ve siyah logoya geçmek zorunda kalmıştı. Davada yeni bir gelişme yaşandı.

NOW TV’nin mevcut logo ve isim tescili iptal edildi!

NOW TV’nin mevcut logo ve isim tescili iptal edildi!

Türk Patent ve Marka Kurumu, 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla NOW TV’nin mevcut logo ve isim tescilini iptal etti. Karar sonrası kanalın mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyeceği öğrenildi. NOW TV, ya ismini değiştirecek ya da yayınlarını tamamen sonlandırmak durumunda kalacak. RTÜK’ün kısa süre içinde süreci değerlendireceği ve Türkiye yayıncılığı açısından emsal bir kararın ortaya çıkabileceği hukuk çevrelerince konuşuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın