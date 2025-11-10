İsim Değiştirmesi İçin RTÜK Süre Tanımıştı... Marka Krizinde Kritik Gelişme: NOW TV Kapatılabilir!
NOW TV'nin İstanbul NOW TV ile yaşadığı marka krizinde kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce RTÜK cezasıyla karşı karşıya kalan NOW TV, Ocak 2025’te RTÜK kararıyla logosunu değiştirmek ve siyah logoya geçmek zorunda kalmıştı. Ancak son gelişmelerin ardından RTÜK'ün NOW TV'yi kapatabileceği öğrenildi.
Fox TV, adının NOW TV olarak değişmesinin ardından İstanbul NOW TV ile davalık olmuştu.
NOW TV’nin mevcut logo ve isim tescili iptal edildi!
