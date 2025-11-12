onedio
Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Sette En Çok Kullandıkları Cümleyi Açıkladılar

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.11.2025 - 15:55

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda da bol kaos yaratmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve üç oyuncunun daha diziden ayrılmasının ardından Özge Borak ile birlikte en az üç ismin daha diziye dahil olacağı öğrenildi. Özge Borak'ın Salkım karakteriyle Apo'ya partner olması ise çok konuşuldu.

Dizi bu kadar gündemdeyken, oyunculara sette en çok kullandıkları cümle soruldu. Bakalım hangi oyuncu, hangi cümleyi kullanıyormuş?

Kızılcık Şerbeti'nde kazan kaynıyor. Sıla Türkoğlu ve üç ana oyuncunun diziden ayrılması son günlerin gündeminde yer alıyor.

Özge Borak ile birlikte diziye dahil olacak oyuncuların rolüyse şimdiden belli. Önümüzdeki haftadan itibaren dizide başka hikayeler izlemeye başlayacağız ama şimdiden merakımıza yenik düşmek üzereyiz.

Biz diziyi konuşurken, Kızılcık Şerbeti setinden bir video yayınlandı. Oyuncular dizi setinde en çok söyledikleri cümlenin ne olduğunu açıkladılar.

