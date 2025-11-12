Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Sette En Çok Kullandıkları Cümleyi Açıkladılar
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda da bol kaos yaratmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve üç oyuncunun daha diziden ayrılmasının ardından Özge Borak ile birlikte en az üç ismin daha diziye dahil olacağı öğrenildi. Özge Borak'ın Salkım karakteriyle Apo'ya partner olması ise çok konuşuldu.
Dizi bu kadar gündemdeyken, oyunculara sette en çok kullandıkları cümle soruldu. Bakalım hangi oyuncu, hangi cümleyi kullanıyormuş?
Biz diziyi konuşurken, Kızılcık Şerbeti setinden bir video yayınlandı. Oyuncular dizi setinde en çok söyledikleri cümlenin ne olduğunu açıkladılar.
Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
