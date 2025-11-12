Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Sette En Çok Kullandıkları Cümleyi Açıkladılar

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda da bol kaos yaratmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve üç oyuncunun daha diziden ayrılmasının ardından Özge Borak ile birlikte en az üç ismin daha diziye dahil olacağı öğrenildi. Özge Borak'ın Salkım karakteriyle Apo'ya partner olması ise çok konuşuldu.

Dizi bu kadar gündemdeyken, oyunculara sette en çok kullandıkları cümle soruldu. Bakalım hangi oyuncu, hangi cümleyi kullanıyormuş?