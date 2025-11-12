onedio
Bir ATV Dizisine Daha Final Yolu Görünüyor, Hiçbir Dizi Zirvede Yok: 11 Kasım Salı Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.11.2025 - 12:47

11 Kasım 2025 Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Kral Kaybederse, Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Bahar ve Gözleri Karadeniz'in yayınlandığı salı gününün reyting zirvesinde hiçbir dizi yer alamadı. Gündüz kuşağının zirveye oturduğu günde reytingini artırmayı başaran yalnızca bir dizi oldu.

Reyting sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

11 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Salı akşamı yayınlanan 5 dizide reyting zirvesini göremedi. Tüm diziler büyük düşüş yaşarken reytingini artıran tek dizi Kral Kaybederse oldu. Ancak artış, reyting zirvesine yerleşmesine yetmedi.

11 Kasım Salı TOTAL, AB, ABC1 Reyting Sonuçları:

TOTAL

3) Mehmed Fetihler Sultanı 4,05

6) Kıskanmak 3,40

7) Bahar 3,33

9) Kral Kaybederse 3,08

10) Gözleri KaraDeniz 3,05

AB

2) Mehmed Fetihler Sultanı 3,80

3) Kral Kaybederse 3,78

4) Kıskanmak 3,76

5) Bahar 3,12

24) Gözleri KaraDeniz 1,13

ABC1

2) Mehmed Fetihler Sultanı 4,48

4) Kıskanmak 4,03

6) Kral Kaybederse 3,59

7) Bahar 3,48

21) Gözleri KaraDeniz 1,67

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
