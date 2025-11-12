Bir ATV Dizisine Daha Final Yolu Görünüyor, Hiçbir Dizi Zirvede Yok: 11 Kasım Salı Reyting Sonuçları Ne Oldu?
11 Kasım 2025 Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu.
Kral Kaybederse, Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Bahar ve Gözleri Karadeniz'in yayınlandığı salı gününün reyting zirvesinde hiçbir dizi yer alamadı. Gündüz kuşağının zirveye oturduğu günde reytingini artırmayı başaran yalnızca bir dizi oldu.
Reyting sonuçları ne oldu? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 Kasım Salı TOTAL, AB, ABC1 Reyting Sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın