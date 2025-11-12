20. Sezonda Kadro Güçlenmeye Devam Ediyor: Leyla'nın Yıldızı, Arka Sokaklar Dizisine Dahil Oldu
Kanal D ekranlarında 20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, Ali'nin geri dönüşüyle epey güç kazanmıştı. Reytinglerde zirveyi görmeyi başaran dizi kadrosuna güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun sevilen dizisi Leyla'nın oyuncusu, Arka Sokaklar'a dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ekranların en uzun ömürlü dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 20. sezonda 6+ reyting almayı başararak bir ilki gerçekleştirmişti.
Son olarak Leyla dizisinde izlediğimiz Ceylin Kahya, Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda.
