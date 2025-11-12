onedio
20. Sezonda Kadro Güçlenmeye Devam Ediyor: Leyla'nın Yıldızı, Arka Sokaklar Dizisine Dahil Oldu

Merve Ersoy
12.11.2025 - 08:43

Kanal D ekranlarında 20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, Ali'nin geri dönüşüyle epey güç kazanmıştı. Reytinglerde zirveyi görmeyi başaran dizi kadrosuna güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun sevilen dizisi Leyla'nın oyuncusu, Arka Sokaklar'a dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Ekranların en uzun ömürlü dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 20. sezonda 6+ reyting almayı başararak bir ilki gerçekleştirmişti.

Sevilen dizide eski sezonda rol alan oyuncuların dönmesi hikayeyi güçlendirirken, Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın gelişi diziyi yeniden parlattı. Güç kazanan dizi, kadrosunu genişleterek yoluna devam ediyor.

Son olarak Leyla dizisinde izlediğimiz Ceylin Kahya, Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda.

Trabzonlu bir bebek bakıcısını canlandıracak Ceylin Kahya, Mesut ve Selin'in kızları için diziye dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu dizide Leyla karakterine hayat verecek.

