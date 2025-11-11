Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün Devam Edip Etmeyeceği Hakkında Açıklama Geldi
Fenomen haline gelen izdivaç programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, ekran yolculuğuna Amazon Prime'da devam ediyor. Yasin Özbek, 3. sezonu henüz başlayan Kısmetse Olur hakkında bomba iddialarda bulundu.
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle geri dönmüştü.
Yasin Özbek, şu an yayınlanan 3. sezonun 48 bölüm çekildiğini ve yarışmacıların çok sevilmesi nedeniyle aynı kadroyla devam edeceğini duyurdu.
