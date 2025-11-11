onedio
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün Devam Edip Etmeyeceği Hakkında Açıklama Geldi

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün Devam Edip Etmeyeceği Hakkında Açıklama Geldi

Kısmetse Olur
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.11.2025 - 16:05

Fenomen haline gelen izdivaç programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, ekran yolculuğuna Amazon Prime'da devam ediyor. Yasin Özbek, 3. sezonu henüz başlayan Kısmetse Olur hakkında bomba iddialarda bulundu.

KAYNAK: Yasin Özbek

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle geri dönmüştü.

Aşkın Gücü ismini alan fenomen program, önce YouTube'da çok tutunca da Amazon Prime'da yer almaya başladı. 3. sezonunu Amazon Prime'da izlediğimiz programın kaç bölüm ve kaç sezon süreceği belirsizliğini korurken Yasin Özbek'ten bomba bir iddia geldi.

Yasin Özbek, şu an yayınlanan 3. sezonun 48 bölüm çekildiğini ve yarışmacıların çok sevilmesi nedeniyle aynı kadroyla devam edeceğini duyurdu.

twitter.com

Kısmetse olur yarışmasında 48 bölüm çekildi.

Yarışmanın gidişatına göre aynı yarışmacılarla devam edip veya yeni yarışmacılar getirip devam edilecekti.

Yarışma tuttuğu için aynı yarışmacılar ile yarışmaya devam edilecek.

Çekimler şu an yok yarışmacılar moladalar.

48 bölüm yayınlandıktan sonra güncel gitmek istiyorlar.

