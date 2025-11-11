onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Emrah Altıntoprak, Partneri Feyza Civelek'i Takipten Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Emrah Altıntoprak, Partneri Feyza Civelek'i Takipten Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.11.2025 - 14:47

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Mustafa Ünal karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, diziye ölerek veda ediyor. 4 sezon boyunca Feyza Civelek'le partner olan Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz ilk iş olarak Feyza Civelek'i Instagram'dan takipten çıktı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor.

Büyük ayrılıkların yaşandığı Şerbo'ya Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç veda etmişti. 113. bölümle beraber dizide 4 sezondur Mustafa Ünal karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, Doğa ve Işıl'ı öldürerek diziden ayrılırken gidişiyle beraber büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz 4 yıllık partneri ve dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'i takipten çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz 4 yıllık partneri ve dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'i takipten çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek hakkında uzun süredir torpil iddiaları vardı. Hatta Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Feyza Civelek yüzünden diziden ayrıldığı söyleniyordu. 

Emrah Altıntoprak'ın partneri Feyza Civelek'i Instagram'dan takipten çıkmasıyla bu iddialar yeniden gündem oldu. Bakalım Feyza Civelek'in bu durum karşısında hamlesi ne olacak?

