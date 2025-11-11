Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Emrah Altıntoprak, Partneri Feyza Civelek'i Takipten Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Mustafa Ünal karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, diziye ölerek veda ediyor. 4 sezon boyunca Feyza Civelek'le partner olan Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz ilk iş olarak Feyza Civelek'i Instagram'dan takipten çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz 4 yıllık partneri ve dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'i takipten çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın