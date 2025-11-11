Taşacak Bu Deniz'in Adil, Şerif ve Eyüphan'ı Meğer O Dizide de Beraber Rol Almış!
Taşacak Bu Deniz'de Adil, Şerif ve Eyüphan karakterlerini canlandıran Ulaş Tuna Astepe, Aytek Şayan ve Batuhan Bayar, yıllar önce Barbaroslar dizisinde rol almış. Oyuncuların oradaki halleri sosyal medyada gündem oldu.
TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz'in üç oyuncusu meğer daha önce de aynı dizide rol almış.
