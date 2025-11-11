onedio
Taşacak Bu Deniz'in Adil, Şerif ve Eyüphan'ı Meğer O Dizide de Beraber Rol Almış!

Taşacak Bu Deniz'in Adil, Şerif ve Eyüphan'ı Meğer O Dizide de Beraber Rol Almış!

TRT yerli dizi Barbaroslar
11.11.2025 - 14:30

Taşacak Bu Deniz'de Adil, Şerif ve Eyüphan karakterlerini canlandıran Ulaş Tuna Astepe, Aytek Şayan ve Batuhan Bayar, yıllar önce Barbaroslar dizisinde rol almış. Oyuncuların oradaki halleri sosyal medyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz'in üç oyuncusu meğer daha önce de aynı dizide rol almış.

Taşacak Bu Deniz'de Adil, Şerif ve Eyüphan karakterlerini canlandıran Ulaş Tuna Astepe, Aytek Şayan ve Batuhan Bayar, meğer 2021'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almış. 

Taşacak Bu Deniz seyircisinin fark ettiği detay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

