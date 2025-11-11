onedio
Kopya Çıktı: Kızılcık Şerbeti Senaristleri, O Sahneyi Yazdıkları Üç Dizide de Kullanmış!

11.11.2025 - 11:08

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Asil arasında soğuk rüzgarlar esti. Ödül alacağını zanneden Fatih'in ödülünü düşmanı Asil'e kaptırdığı sahne gündem olurken dikkatli seyirciler, Kızılcık Şerbeti senaristlerinin bu senaryoyu daha önce yazdıkları Yasak Elma ve Güllerin Savaşı dizilerinde de kullandılarını fark etti. Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne kopya çıktı!

Video Kaynak: @Yasakelma_aa

Buradan izleyebilirsiniz:

Reyting düşüşü devam eden Kızılcık Şerbeti, kadrosundaki ayrılıkların yanı sıra şimdi de kopya bir sahneyle gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Asil arasındaki sürtüşme ödül töreni sahnesiyle öne çıktı. Zamanla başarılı bir iş insanı olan Fatih, ödül alacağını zannederken ödülünü rakibi Asil'e kaptırdı. Fatih'in hayal kırıklığı bölüme damga vururken dikkatli seyirciler söz konusu sahnenin aslında kopya olduğunu fark etti.

Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, o sahneyi daha önce kaleme aldıkları Yasak Elma ve Güllerin Savaşı dizilerinde de kullanmış.

