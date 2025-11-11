Kopya Çıktı: Kızılcık Şerbeti Senaristleri, O Sahneyi Yazdıkları Üç Dizide de Kullanmış!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Asil arasındaki sürtüşme ödül töreni sahnesiyle öne çıktı. Zamanla başarılı bir iş insanı olan Fatih, ödül alacağını zannederken ödülünü rakibi Asil'e kaptırdı. Fatih'in hayal kırıklığı bölüme damga vururken dikkatli seyirciler söz konusu sahnenin aslında kopya olduğunu fark etti.

Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, o sahneyi daha önce kaleme aldıkları Yasak Elma ve Güllerin Savaşı dizilerinde de kullanmış.