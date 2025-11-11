Kopya Çıktı: Kızılcık Şerbeti Senaristleri, O Sahneyi Yazdıkları Üç Dizide de Kullanmış!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Asil arasında soğuk rüzgarlar esti. Ödül alacağını zanneden Fatih'in ödülünü düşmanı Asil'e kaptırdığı sahne gündem olurken dikkatli seyirciler, Kızılcık Şerbeti senaristlerinin bu senaryoyu daha önce yazdıkları Yasak Elma ve Güllerin Savaşı dizilerinde de kullandılarını fark etti. Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne kopya çıktı!
Video Kaynak: @Yasakelma_aa
Buradan izleyebilirsiniz:
Reyting düşüşü devam eden Kızılcık Şerbeti, kadrosundaki ayrılıkların yanı sıra şimdi de kopya bir sahneyle gündem oldu.
